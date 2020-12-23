Bắt giữ nam thanh niên giao cấu với bé gái 13 tuổi quen qua MXH

Quen biết nhau qua mạng xã hội rồi nảy sinh tình cảm, nam thanh niên nhiều lần giao cấu với bé gái 13 tuổi.

Ngày 22/12, Viện KSND thị xã Đông Hòa (Phú Yên) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Lê Đức Anh Tuấn (SN 2002, trú ở thôn Phước Long, xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa) về tội giao cấu với bé gái 13 tuổi.

Lê Đức Anh Tuấn tại cơ quan công an - Ảnh: Công Lý

Theo kết quả điều tra, đầu tháng 11/2020, Tuấn và em Linh (13 tuổi, tên nạn nhân đã thay đổi) quen biết nhau qua mạng xã hội và thường xuyên nhắn tin trò chuyện.

Ngày 18/11, Tuấn rủ Linh đi chơi rồi chở bé gái đến một nơi vắng vẻ ở khu Bãi Tiên thuộc thôn Phước Long, xã Hòa Tâm. Tại đây cả hai đã quan hệ tình dục. Sau đó, Tuấn đưa bé Linh về nhà mình ngủ. Sáng hôm sau, cả hai tiếp tục quan hệ một lần nữa. Sự việc bị người thân của Tuấn phát hiện và báo công an. Vụ án đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Mới đây, Công an TP. Kon Tum (Kon Tum) cũng tiến hành bắt tạm giam Thái Quách Phạm Bình Tri (26 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, TP. Kon Tum) để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi.

Theo kết quả điều tra, Tri và bé Hồng (15 tuổi, tên đã thay đổi) quen nhau qua mạng xã hội. Hai người nảy sinh tình cảm và thường xuyên gặp nhau quan hệ tình dục.

Sự việc sau đó bị phát hiện và trình báo cơ quan chức năng. Tại trụ sở công an, Tri đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời cho biết từ lúc quen nhau đến khi bị bắt, Tri và bé H. đã quan hệ tình dục 3 lần.

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