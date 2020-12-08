Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 10 tự tử tại Kiên Giang, cơ quan chức năng đã bắt tạm giam thầy giáo để điều tra hành vi giao cấu với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Nhiều ngày qua, vụ việc nữ sinh lớp 10 tự tử xảy ra tại huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang khiến dư luận cả nước xôn xao. Mới đây, theo thông tin trên Người lao động, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Quân (42 tuổi, nguyên giáo viên Trường THCS Vĩnh Phong 2, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận) để điều tra hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào ngày 18/11, em T. (nữ sinh lớp 10 tại huyện Vĩnh Thuận) đến nhà trọ tại khu phố Vĩnh Phước 2, thị trấn Vĩnh Thuận để hẹn gặp ông Quân. Tại đây, T. cho rằng thầy giáo đã hứa ly hôn để cưới mình làm vợ nhưng không thực hiện nên quyết định tự tử.

Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 10 tự tử, thầy giáo bị bắt để điều tra hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi - Ảnh: Internet

Phát hiện vụ việc, ông Quân cùng chủ nhà trọ chở nạn nhân đến trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thuận cấp cứu. Sau khi biết thông tin, nhà trường đã mời ông Quân lên làm việc. Theo lời tường trình của thầy giáo, trưa ngày xảy ra sự việc, T. gọi điện nói muốn gặp để tặng quà 20/11 cho thầy. Tại đây, em T. nói thương thầy giáo cũ, yêu cầu thầy phải ly hôn vợ để đến với mình. Tuy nhiên, ông Quân nói rằng T. còn nhỏ, lo đi học khi nào ra trường thì tính. Sau đó, em T. vào nhà vệ sinh tự tử.

Vào ngày 28/11, Chi bộ nhà trường đã tiến hành họp kiểm điểm đúng theo quy trình, quyết định hình thức kỷ luật đối với ông Quân và thống nhất hình thức khai trừ Đảng.

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