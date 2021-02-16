'Yêu râu xanh' dọa tung ảnh nóng, hiếp dâm bé gái 13 tuổi

Xã hội 16/02/2021 09:25

Sáng 16/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Phạm Vũ Khanh (SN 2004, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trước đó, đối tượng Khanh và em P.B.T. (13 tuổi, ngụ cùng huyện) quen biết nhau qua mạng xã hội. Cả hai thường xuyên nhắn tin trò chuyện rồi phát sinh tình cảm.

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Đối tượng Phạm Vũ Khanh - Ảnh: NGHIÊM TÚC

Đến ngày 22/1, T. nhắn tin cho Khanh nói chia tay nhưng nam thanh niên không chịu nên đã hẹn gặp bạn gái tại bãi đất trống thuộc khu vực ấp Mỹ Tân, thị trấn Mỹ Luông để nói chuyện. Mặc dù Khanh níu kéo tình cảm nhưng T. vẫn không đồng ý tiếp tục mối quan hệ.

Đến khoảng 10h ngày 23/1, Khanh chạy xe đạp điện đến trường của T. đang học đứng chờ rồi rủ T. về nhà mình.

Tại đây, "yêu râu xanh" đã ép T. cho mình quan hệ tình dục. Nếu không, y dọa sẽ tung những hình ảnh nhạy cảm của cả 2 lên mạng xã hội.

Sau đó, đối tượng nhiều lần ép bạn gái "gần gũi" nhưng không thành. Lúc này, T. nằm khóc, Khanh sợ bị hàng xóm phát hiện nên cho cô gái đi về.

Sau đó, T. về nhà kể lại sự việc cho gia đình và đến cơ quan công an tố cáo hành vi của Khanh.

Hiện, vụ việc hiếp dâm người dưới 16 tuổi đang được Công an huyện Chợ Mới tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của Pháp luật.

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Mới đây, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Trọng Hiệp (24 tuổi, trú tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi "hiếp dâm". Đối tượng được Trưởng thôn nhận xét là: “Chém gió giỏi chứ không phải người giỏi giang hay có tài nào đặc biệt”.

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