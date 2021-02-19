Bé gái ở Hà Nội kể lại việc bị người tình của mẹ dùng roi sắt đánh, xâm hại tình dục

Xã hội 19/02/2021 15:24

Ngoài việc bị mẹ đẻ trói tay chân và đánh đập tàn nhẫn, bé B. còn kể người tình của mẹ đã từng xâm hại tình dục rồi đánh em... Vụ việc đang được cơ quan công an quận Hà Đông điều tra làm rõ.

Ngày 19/2, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đã nhận được thông tin về việc bé gái tên B. (ở phường Hà Cầu, quận Hà Đông) thường xuyên bị mẹ đẻ và “người tình” bạo hành.

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Bé B. với những vết thương khắp người nghi do mẹ và 'người tình' bạo hành - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Theo thông tin ghi nhận từ VTC News, bố mẹ em B. ly hôn năm 2009, người chị ở với bố, còn B. theo mẹ. Mẹ của B. không có công việc ổn định, sau đó sinh thêm 2 người con trai khác. Có khi, B. phải nghỉ học để ở nhà trông các em cùng mẹ khác cha của mình. Tuy nhiên, theo lời kể của cô bé, B. sẽ bị mẹ đánh nếu làm không vừa ý mẹ.

"Con không nhớ mẹ đánh con bao nhiêu lần, mẹ thường đánh bằng vật cứng hoặc bằng dây điện", B. kể lại. 

Ngoài ra, B. còn tiết lộ một sự thật kinh hoàng, khi người tình của mẹ lợi dụng những lúc mẹ vắng nhà đã xâm hại em: "Lần đầu tiên chú ấy bắt con làm chuyện đó là khoảng tháng 5/2020, khi đó con đang học lớp 5. Con không đồng ý thì chú dùng roi sắt đánh con, mỗi lần xong chuyện chú đe doạ, không cho con kể với ai, nếu không chú sẽ đánh tiếp"

Trước Tết Nguyên đán 2021, khi bị mẹ dò hỏi, B. kể hết lại mọi việc cho mẹ, nào ngờ, người mẹ này liền ra tay đánh con gái ruột của mình.

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Bố ruột B. cho biết, anh đang hoàn tất thủ tục đưa bé vào trại trẻ mồ côi vì không đủ điều kiện chăm sóc con - Ảnh: VTC News

"Mẹ dùng dây trói chân tay con rồi bắt nằm úp lên giường. Mẹ lấy dây điện và roi tre đánh vào người. Con có xin mẹ tha nhưng mẹ không dừng lại. Mẹ đánh con vì con không kể sự thật với mẹ sớm hơn." - B. kể thêm. 

Ngày 20/1 vừa qua, ông N.S.T. (bác ruột của B.) biết vụ việc, nhanh chóng báo cho anh N.T.T. (bố ruột của B.). Sau đó, anh T. trình báo vụ việc với Công an phường Hà Cầu. Ngay lập tức, B. cũng được đưa đến nhà một người bác để sống tạm.

Hiện tại, bố ruột của B. cho biết, anh đang hoàn thiện thủ tục để đưa B. vào trại trẻ mồ côi do không đủ điều kiện chăm sóc con.

Thông tin thêm về vụ việc, phía cơ quan chức năng, cụ thể là Công an quận Hà Đông đang tổ chức phối hợp với Viện KSND quận xác minh, điều tra làm rõ vụ việc, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý đối tượng vi phạm theo quy định.

Lời kể từ người thân bé nghi bị mẹ ruột bạo hành ở Hà Nội: 'Bị mẹ đẻ trói tay, chân rồi dùng roi, que vụt nhiều lần'

Lời kể từ người thân bé nghi bị mẹ ruột bạo hành ở Hà Nội: 'Bị mẹ đẻ trói tay, chân rồi dùng roi, que vụt nhiều lần'

Ngày 19/2, Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) cho biết, đang điều tra làm rõ thông tin về việc bé gái N.H.B. (ở phường Hà Cầu, quận Hà Đông) thường xuyên bị mẹ đẻ và “người tình” bạo hành.

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