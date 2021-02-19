Ngày 19/2, Công an quận Hà Đông, Hà Nội thông tin đang điều tra làm rõ vụ bé gái 15 tuổi bị mẹ đẻ và "người tình" của mẹ bạo hành.
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Theo đó, Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) đã nhận được thông tin về việc bé gái N.H.B. (SN 2006, ở phường Hà Cầu, quận Hà Đông) thường xuyên bị mẹ đẻ và “người tình” bạo hành. Hình ảnh từ An Ninh Thủ Đô cho thấy, trên cơ thể bé có nhiều vết bầm tím trên lưng và cánh tay.
Ngay sau khi nhận được thông tin sư việc, Công an quận Hà Đông đã tổ chức phối hợp với Viện KSND quận xác minh, điều tra làm rõ vụ việc, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý đối tượng vi phạm theo quy định.