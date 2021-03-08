Sáng 8/3, Công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị này vừa xác minh vụ việc một bé gái 6 tuổi bị mẹ đẻ bạo hành thâm tím mặt, hiện đang phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Theo nguồn tin từ Pháp luật plus, Công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương phát hiện tại phòng thuê trọ của gia đình ông Trần Ngọc Nhiên ở thôn Quý Dương, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng có 1 bé gái bị người trong gia đình nhốt một mình, khóc lóc kêu cứu. Tiến hành xác minh, cháu bé là V.N.P.C. (SN 2015), đang ở cùng mẹ đẻ là Vũ Thị Th. (SN 1996) và em gái ruột là V.P.M. (SN 2019), đều có hộ khẩu thường trú tại thôn 2, xã Định Sơn, huyện Cẩm Giàng.

Cháu V.N.P.C. nhập viện trong tình trạng mặt có nhiều vết bầm tím, tinh thần hoảng loạn - Ảnh: Pháp luật plus Kết quả xác minh ban đầu, do bức xúc về việc cháu V.N.P.C. thường xuyên đi vệ sinh không bảo mẹ nên vào các ngày 18 và 20/2, ngày 4 và 6/3, Vũ Thị Th. đã nhiều lần đánh, chửi cháu V.N.P.C. gây thương tích và nhốt cháu tại phòng trọ không cho ra ngoài. Ngay khi phát hiện ra vụ việc cháu bé bị bạo hành, lực lượng chức năng đã tiến hành đưa cháu V.N.P.C. đi cấp cứu và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng. Sau đó, cháu đã được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương với những vết thâm tím ở vùng mặt, tâm lý hoảng loạn.

Kết quả xác minh ban đầu cho biết nguyên nhân bé bị bạo hành là do 'nhiều lần đi vệ sinh mà không nói với mẹ' - Ảnh: Vietnamnet Lãnh đạo Công an huyện Cẩm Giàng cho biết, hành vi của Vũ Thị Th. có dấu hiệu của tội phạm quy định tại Điều 185 Bộ luật Hình sự năm 2015. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại Vũ Thị Th. đang mang thai 6 tháng nên không áp dụng biện pháp bắt tạm giam và đợi kết quả điều tra để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Mẹ ruột của cháu Th. đang có bầu 6 tháng nên Công an huyện Cẩm Giàng không áp dụng bắt tạm giam theo quy định - Ảnh: Pháp luật plus Chiều 7/3, Phó Chủ tịch huyện Cẩm Giàng Phạm Đăng Trọng cùng lãnh đạo Phòng LĐ-TB-XH huyện đã đến BV Đa khoa tỉnh Hải Dương để thăm, động viên và tặng quà cho cháu bé – theo thông tin từ Vietnamnet. Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi bé - Ảnh: Vietnamnet Hiện cháu V.N.P.C. đang được bà ngoại và dì ruột chăm sóc, tình hình sức khoẻ và tâm lý của cháu bé đã dần ổn định. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

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