Vụ chồng đòi vợ 42 triệu tiền khi chia tay: 'Anh chồng đã gặp và xin lỗi tôi'

Theo nguồn tin từ mạng xã hội, người vợ trong câu chuyện, tức chị H. đã đăng tải trạng thái với nội dung như sau:

Vậy tôi xin cảm ơn cộng đồng mạng và xin cộng đồng mạng không bình luận và cho chúng tôi được tự giải quyết".

Chị H. đã chính thức thông tin đến cộng đồng mạng về câu chuyện 'chia tay chồng bắt phải trả tiền'

Cũng theo chị H., đến thời điểm hiện tại, do chồng cũ đã lên tiếng xin lỗi nên chị H. quyết định chia tay trong hòa bình.

"Dù gì cũng từng là vợ chồng, mình muốn cho anh ta con đường sống. Anh ta cũng không nói gì đến việc trả tiền như MXH đồn đoán nhưng giờ mình thấy chẳng còn quan trọng nữa. Tiền ai chẳng quý nhưng rồi mình cũng sẽ tự làm ra thôi", chị H. nói.

Trước đó, cộng đồng mạng đã được phen dậy sóng khi câu chuyện “chia tay đòi quà” của một cặp vợ chồng. Được biết, người vợ là chị P.T.T.H. (31 tuổi, quê huyện Kiến Xương, Thái Bình), hiện là giáo viên mầm non tại xã Quốc Tuấn (huyện Kiến Xương); và chồng là anh Đ.N.H. (32 tuổi, quê tại Kiến Xương), là công nhân – thông tin từ tờ Doanh nghiệp và Tiếp thị chia sẻ.



Câu chuyện của cặp vợ chồng thu hút rất nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng

Trước khi đăng ký kết hôn, anh H. và chị H. đều từng có gia đình. Sau khi chia tay người cũ, năm 2019, cặp đôi này có làm đăng ký kết hôn nhưng hiện nay do mâu thuẫn cuộc sống gia đình nên hai người muốn chia tay nhau. Theo chia sẻ từ chị H., anh chồng đã “thẳng tay” đòi lại 42,6 triệu đồng bao gồm những chi phí sinh hoạt của chị H. trong suốt thời gian sống cùng anh.

Thậm chí, anh H. còn giữ lại những giấy tờ cá nhân của vợ cho đến khi chị H. trả hết số tiền nêu trên. Mặc dù người vợ có ngỏ ý trả trước một khoản tiền để lấy giấy tờ tuỳ thân nhưng người chồng không đồng ý. Hơn nữa, anh chồng còn “đòi tới” cả bình điện trong chiếc xe đạp điện của vợ. Anh cũng không quên dặn bố mẹ đứng trông chừng vợ ngày cô ấy rời khỏi nhà, vì sợ chị H. sẽ lấy gì đó của gia đình anh.

Anh chồng đã yêu cầu chị H. phải trả hết số tiền trên thì mới giao lại giấy tờ tùy thân cho chị - Ảnh: Internet

Như vậy, với những chia sẻ từ chính chủ của câu chuyện "chồng đòi 42 triệu" đã giúp cộng đồng mạng yên tâm hơn về tình hình của chị. Nhiều người bày tỏ sự đồng tình trước quyết định của chị H., giải quyết ổn thỏa những rắc rối đang gặp phải để sớm trở lại với cuộc sống thường ngày của mình.