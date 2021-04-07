Khi phát hiện con có kết quả thi học kỳ thấp, người cha đã bạo hành đứa trẻ dã man. Ông ném gậy tre vào đầu con khiến nạn nhân bị tét đầu, chảy rất nhiều máu.

Theo nguồn tin từ Người Lao Động, vào ngày 7/4, Công an huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai cho biết đã bắt tạm tham 3 tháng ông Trần Văn Hợi (37 tuổi; trú xã Ia Mơ, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, ông Hợi đã dùng cây tre đánh vào lưng con trai khi cháu Trần Việt B. (9 tuổi) có kết quả thi học kỳ I không được cao. Khi B. sợ hãi bỏ chạy, người cha vẫn ném theo cây roi vào gáy cháu, đồng thời đuổi đánh đứa bé và đánh tới tấp vào vùng lưng, mông, mặt, đầu của con. Trong đó, vết thương trên đầu chảy rất nhiều máu.

Những vết thương trên người cháu B. do bị cha bạo hành dã man - Ảnh: Người Lao Động

Khi hàng xóm phát hiện sự việc cháu trai bị bạo hành dã man như vậy, họ đã đề nghị đưa B. đến bệnh viện thăm khám. Tuy nhiên, ông Hợi không chấp nhận.

Sau đó, hàng xóm đã báo tin cho mẹ ruột cháu B. là bà Bế Thị Thanh Loan (38 tuổi) tới đưa cháu B. tới Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai điều trị. Kết quả giám định cháu B. tổn hại 15% sức khỏe.

Tại cơ quan điều tra, ông Hợi thừa nhận nhiều lần đánh con và giải thích lí do là vì cháu lì lợm, không nghe lợi. Được biết vào năm 2020, ông Hợi đã từng bị chính quyền lập biên bản vì đánh B.

Theo lời bà Bế Thị Thanh Loan (mẹ B.), trước đây, bà sống chung như vợ chồng với ông Hợi. Khoảng 5 năm trước, sau nhiều lần bị chồng đánh đập, bà Loan đưa cháu B. sang xã Ia Lâu, huyện Chư Prông để sinh sống. Cho đến 2016, bà Loan gửi lại cháu B. cho gia đình chồng chăm sóc.

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