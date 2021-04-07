TP. HCM: Phát hiện thi thể nam giới trôi nổi trên sông, đang phân hủy

Xã hội 07/04/2021 10:48

Rạng sáng ngày 7/4, người dân sống bên sông Sài Gòn đoạn thuộc phường Vĩnh Phú, TP. Thuận An phát hiện một thi thể với tư thế úp mặt dưới nước, đang trong quá trình phân hủy.

Theo nguồn tin từ Tiền Phong, sáng ngày 7/4, Công an TP Thuận An (Bình Dương) cho hay đang điều tra làm rõ nguyên nhân thi thể của một người đàn ông được phát hiện trên sông Sài Gòn.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, người dân sống bên sông Sài Gòn đoạn thuộc phường Vĩnh Phú, TP. Thuận An phát hiện một thi thể với tư thế úp mặt dưới nước, đang trong quá trình phân hủy.

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 Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Tiền Phong 

Nhận được tin trình báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và thực hiện các công tác khám nghiệm. Thông tin ban đầu xác định nạn nhân là nam giới, khoảng 35 tuổi. Trên người nạn nhân có CMND mang tên Phạm Thọ Chính (sinh năm 1989, ngụ Đồng Nai).

Sau khi hoàn tất khám nghiệm, thi thể được chuyển đến nhà xác để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.

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Người dân phát hiện thi thể nạn nhân trong vườn cây cạnh chiếc xe máy.

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