Quảng Ninh: Phát hiện thi thể nữ đang phân hủy trong âu tàu dự án Riverside

Xã hội 11/03/2021 13:56

Một thi thể nữ giới được phát hiện trong tình trạng đang phân hủy tại âu tàu của dự án Riverside (thuộc khu 7, phường Hải Yên, Tp Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh).

Theo nguồn tin từ báo Giao Thông, sáng 11/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: Hiện đơn vị đang tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ; xác định danh tính, địa chỉ và nguyên nhân dẫn đến việc nạn nhân nữ giới chết trong âu tàu của dự án Riverside.

Trước đó, Công an TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh nhận được tin báo phát hiện một thi thể nữ giới đang trong quá trình phân hủy tại âu tàu của dự án Riverside (thuộc khu 7, phường Hải Yên, Tp Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh).

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 Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân - Ảnh: Báo Giao Thông

Bước đầu xác định, nạn nhân là nữ giới, khoảng ngoài 30 tuổi, cao 1,55 mét, tóc đen dài, mặc áo thun ngắn tay cổ tròn; quần bò màu đen; 2 chân đi tất trắng ngắn và tay trái có đeo một chiếc vòng kim loại màu vàng.

Hiện, Công an TP Móng Cái đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tích cực triển khai các giải pháp khám nghiệm tử thi, tìm hiểu danh tính và điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc nói trên.

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Trong khi giằng co, K. đã lấy nhiều cục nước đá to bằng lòng bàn tay ném liên tiếp vào đầu ông Đát khiến sọ não của ông bị nứt, chảy nhiều máu, dẫn đến tử vong.

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