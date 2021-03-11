Cụ thể, bị cáo Lê Trí Hải 4 năm 6 tháng tù, Trần Thị Thanh Hiền 3 năm tù. Các bị cáo đồng phạm khác cũng phải lãnh từ 17 tháng tới 3 năm 6 tháng tù.

Theo nguồn tin từ Vietnamnet, ngày 11/3, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với bị cáo Lê Chí Hải (tức Hải “bake”, 31 tuổi, quê Tiền Giang) và 9 đồng phạm về tội “trộm cắp tài sản”. Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố.

Sau khi thống nhất giá cả, cả hai vào nhà ở địa chỉ C9/6Z, tổ 218, ấp 4 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh để mua bán dâm .

Theo truy tố, khoảng 20h ngày 15/9/2019, anh Nguyễn Tuấn D. (ngụ quận 4, TP.HCM), điều khiển xe trên đường Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh, TP.HCM) thì thấy Trần Thị Thanh Hiền (32 tuổi, quê Đồng Nai) đứng bên đường chào bán dâm .

Tại đây, Hiền giúp anh D. cởi đồ và yêu cầu bỏ hết tư trang sang một bên, rồi nằm úp mặt xuống để được massage. Lợi dụng lúc này, Hải đã chui qua lỗ nhỏ được bố trí sẵn phía đầu giường và lấy đi của anh D. 10 triệu đồng cùng chiếc điện thoại Iphone 6S.

Các bị cáo tại tòa - Ảnh: Vietnamnet

Trong lúc tẩu thoát, Hải bị cảnh sát hình sự- Công an TP.HCM bắt giữ. Từ lời khai của Hải, Hiền, 8 đồng phạm khác lần lượt bị bắt giữ.

Theo lời khai của băng trộm, từ tháng 8/2019 đến khi bị bắt giữ, Hải đã tổ chức cho Hiền và Huỳnh Văn Sang (22 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) giả làm gái bán dâm, đứng dọc tuyến đường Nguyễn Văn Linh- Phạm Hùng (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) để chào đón khách mua dâm.

Khi có khách, chúng sẽ điều tới nhà tại địa chỉ C9/6Z, tổ 218, ấp 4 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, để trộm cắp tài sản. Tại đây, Hải bố trí lầu 1 có 2 phòng liền nhau, giữa 2 phòng vách gỗ có thiết kế 1 lỗ thông qua phòng kế bên rồi kê giường che lại.

Dụ được khách vào phòng thì Sang và Hiền sẽ yêu cầu cởi quần áo và bỏ tư trang lên bàn cạnh giường để Hải chui vào trộm cắp. Sau khi trộm được tài sản, 2 gái bán dâm cũng sẽ tìm cách lẻn ra ngoài rồi bỏ trốn.

Nếu khách phát hiện thấy mất tài sản thì Hải và đồng bọn sẽ cản lại và hướng dẫn tìm gái bán dâm để giải quyết. Không những thế, bọn chúng còn bám theo xem nạn nhân có trình báo công an không, nếu có thì chúng sẽ chặn lại và thông báo với nạn nhân là tài sản bị rớt rồi trả lại.

Tại cơ quan điều tra, Hải thừa nhận mình và đồng bọn đã trộm cắp được của khách mua dâm khoảng 300 triệu đồng.