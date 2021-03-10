Vụ nữ giáo viên ‘rơi lầu’: Có thể có người chứng kiến sự việc nhưng đã ngất xỉu

Xã hội 10/03/2021 23:58

Sau buổi làm việc với ban giám hiệu nhà trường và phụ huynh học sinh, cô giáo K. “rơi lầu” và bị thương nặng. Hiện tại, vẫn chưa xác định được nguyên nhân sự việc.

Theo Doanh nghiệp và tiếp thị đưa tin, nữ hiệu trưởng cho hay, trong lúc làm việc, cô K. thừa nhận đánh học sinh, phụ huynh cũng nói không làm lớn chuyện nữa. Phụ huynh còn dặn nhà trường không cần làm kiểm điểm hay biên bản với cô K. 

Hiệu trưởng Thu kể trên báo Thanh niên online, vào chiều 9/3, phụ huynh T.T. dắt con đến phòng của bà để mong làm rõ xem cô K. có đánh con của vị phụ huynh này hay không. Bà giao cô hiệu phó đến lớp xác minh thì các học sinh cùng lớp nói cô K. có đánh học sinh này.

Bà Thu cho biết thêm cô K. chỉ dùng thước đánh nhẹ lên tay của em học sinh kia trong giờ học Toán. "Hoàn toàn không có chuyện phụ huynh to tiếng hay nhà trường gây sức ép gì lên cô giáo K. sau khi cô thừa nhận cái sai của mình", Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Tài khẳng định trên báo Thanh niên online.

Cũng theo vị hiệu trưởng, tại buổi làm việc ở phòng hiệu trưởng, cô giáo K. đã xin lỗi phụ huynh, sau đó xin phép ra ngoài. Khi bà đang ghi biên bản thì có người bên ngoài báo cô K. nằm dưới đất, bị thương nặng. Được biết trước đó, nữ giáo viên không có biểu hiện gì bất thường.

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 Trường Tiểu học Phú Tài nơi cô K. làm việc - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị 

Một phó hiệu trưởng nhà trường kể trên Tuổi trẻ online: "Lúc làm việc, tôi nói đây là môi trường học đường, đề nghị phụ huynh không được lớn tiếng. Tôi còn sợ phụ huynh tức giận đánh cô K. nên đã sắp xếp hai bên ngồi xa nhau. Tôi cũng dặn dò cô K. không được xâm phạm thân thể học sinh nữa, yên tâm giảng dạy. Buổi làm việc kết thúc tưởng đã ổn thỏa thì…".

Theo báo điện tử Pháp luật TP.HCM, chiều nay, ông Thân Trọng Lê Hà, Trưởng Phòng GDĐT TP Phan Thiết, Bình Thuận đã có báo cáo về sự việc gửi Sở GD&ĐT và UBND TP Phan Thiết.

Cũng theo nguồn trên, khi sự việc xảy ra, cô T. là giáo viên của trường có thể là người chứng kiến sự việc, nhưng cô T. đã ngất xỉu, được đưa đi cấp cứu nên nhà trường chưa thể làm việc. Vì vậy, nguyên do nữ giáo viên này “rơi lầu” cũng chưa được xác định.

Hiện nữ giáo viên này đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, đã ăn cháo được.

Giám đốc Sở GD-ĐT Bình Thuận Phan Đoàn Thái chia sẻ trên Thanh niên online, ông đã đề nghị công an làm rõ sự việc, đồng thời giao công đoàn ngành quan tâm đặc biệt tới cô K.

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