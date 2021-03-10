Đồng Nai: Nam sinh lớp 8 bị đánh hội đồng, chấn thương nặng

Xã hội 10/03/2021 20:03

Khi vừa tan học, em N.T.H. bất ngờ bị 3 thanh thiếu niên chặn lại, đánh hội đồng khiến nam sinh gục tại chỗ.

Theo TTXVN, vào chiều 10/3, ông Võ Văn Minh, Trưởng Phòng Giáo dục-Đào tạo thành phố Biên Hòa, Đồng Nai cho biết đơn vị đã nắm được thông tin vụ việc một nam sinh lớp 8 trên địa bàn thành phố bị đánh hội đồng, chấn thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Đó là em N.T.H., học sinh lớp 8/6, Trường Trung học Cơ sở Võ Trường Toản, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

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 Ảnh cắt từ camera an ninh gần trường - Ảnh: Báo Đồng Nai

Trước đó, ngày 5/3, khi vừa tan học ra khỏi cổng trường, em N.T.H. bất ngờ bị 3 thanh thiếu niên chặn lại bên hông trường. Sau một hồi đôi bên nói chuyện, nhóm 3 người kia lao vào đấm đá, đạp lên người và vùng đầu em H. khiến nam sinh này gục tại chỗ.

Bác sĩ Phạm Đông Đoài, Trưởng Khoa Chấn thương chỉnh hình - bỏng, Bệnh viện Nhi đồng (Đồng Nai) cho biết, em H. được thầy, cô đưa vào nhập viện điều trị trong tình trạng chấn thương phần mềm. Sau 2 ngày nằm viện, sức khỏe bệnh nhân ổn định, đã được xuất viện về nhà – theo nguồn tin từ báo Tin Tức.

Theo ông Võ Văn Minh, bước đầu lực lượng chức năng xác định 3 đối tượng đánh em H. không phải là học sinh trong Trường Trung học Cơ sở Võ Trường Toản. Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã cử giáo viên đến thăm hỏi, động viên nam sinh, đồng thời báo cáo sự việc lên cơ quan chức năng có thẩm quyền để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

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