Nghệ An: ‘Xế hộp’ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đậu trên đường làng, chủ xe vơ vội ít giấy tờ thoát thân

Khi đang đậu trên đường làng, chiếc “xế hộp” bốc cháy dữ dội. Chủ nhân chiếc xe vội lấy một số giấy tờ quan trọng rồi nhanh chóng thoát ra ngoài.

Theo nguồn tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, vụ việc nói trên xảy ra vào chiều 9/3 trên tuyến đường liên xã qua địa bàn xã Nghi Phong (Nghi Lộc, Nghệ An).

Thông tin ban đầu cho biết, chiếc xe hiệu Hyundai i10 mang BKS 37A - 622.87 của anh Lê Anh T. (SN 1986, trú tại xã Hưng Đông, TP. Vinh) đang đậu trên tuyến đường liên xã Nghi Phong thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Chiếc xe bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đang đậu trên đường làng - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Khi lửa bùng cháy, anh T. chỉ kịp lấy một số giấy tờ quan trọng rồi thoát ra ngoài. Riêng điện thoại và một số tài sản khác vẫn ở trong xe mà anh T. không kịp lấy ra.

Do ngọn lửa bùng cháy quá lớn, bao trùm toàn bộ chiếc xe nên đã không ai dám đến gần để dập lửa. Một lát sau, chiếc “xế hộp” đã bị cháy trơ khung. Rất may vụ cháy xe không ảnh hưởng đến tính mạng của ai.

Chỉ một lát sau, chiếc 'xế hộp' đã bị ngọn lửa thiêu rụi - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Hiện, vụ việc "xế hộp" bốc cháy dữ dội vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghe-an-xe-hop-boc-chay-ngun-ngut-khi-dang-dau-tren-duong-lang-chu-xe-vo-voi-it-giay-to-thoat-than-398208.html