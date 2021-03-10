Nhóm bảo vệ BVĐK Tuyên Quang ‘ẩu đả’ với người nhà bệnh nhân vì ‘khẩu trang’

Xã hội 10/03/2021 10:12

Từ ngày 10/3, BVĐK Tuyên Quang sẽ chấm dứt hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Phương Đông STC vì để xảy ra sự việc bảo vệ "ẩu đả" với người nhà bệnh nhân.

Theo nguồn tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang cho biết vào khoảng 14h3’ ngày 9/3, có một xe ô tô 16 chỗ, chở người bệnh và người nhà bệnh nhân đi thẳng qua cổng số 1 (cổng kiểm soát dịch của Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang).

Khi đến giữa sân của khoa Khám bệnh có 1 người bệnh nữ và 2 thanh niên xuống xe đi vào cửa của khoa này và họ đều không đeo khẩu trang.

Mặc dù được bảo vệ nhắc nhở việc đeo khẩu trang để phòng chống dịch Covid-19 nhưng 2 người nhà bệnh nhân không tuân thủ và có những phản ứng gay gắt. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn xô xát giữa đôi bên.

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 Nhóm bảo vệ 'ẩu đả' với người nhà bệnh nhân - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị 

Nhân viên y tế đã can ngăn và đưa người bệnh vào khám bệnh, đồng thời liên hệ ngay với công an phường Tân Hà đến giải quyết sự việc.

Ông Phạm Quang Thanh – Giám đốc BVĐK tỉnh Tuyên Quang cho biết: BVĐK tỉnh Tuyên Quang ký hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Phương Đông STC. Sự việc trên xảy ra đã vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của đơn vị.

Theo đó, bệnh viện đã quyết định chấm dứt hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Phương Đông STC ngay từ ngày mai (ngày 10/3/2021).

Hiện, sự việc “ẩu đả” trên đang được Công an thành phố Tuyên Quang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

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