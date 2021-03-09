Vụ cô giáo xinh đẹp bị chồng đòi tiền ăn, khám bệnh sau ly hôn: ‘Anh ấy hứa trả tiền rồi... mất hút’

Xã hội 09/03/2021 16:36

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ chia sẻ bài viết trên mạng xã hội tố chồng đòi lại tiền khám bệnh, tiền ăn... sau khi ly hôn thì mới đây chị lại đưa ra thông tin mới: “Tôi vẫn chưa nhận lại được tiền”.

Ngày 9/3, trao đổi với báo Phụ Nữ Việt Nam, chị P.T.T.H. (31 tuổi, huyện Kiến Xương, Thái Bình) cho biết: "Anh ta đã gặp và xin lỗi tôi. Anh ấy còn hứa sẽ trả lại tôi toàn bộ số tiền 42,6 triệu đồng. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại tôi vẫn chưa nhận lại được tiền", chị H. nói.

Chị H. cho biết thêm, hai anh chị đã có cuộc gặp gỡ và nói chuyện, ai cũng nhận một phần lỗi sai về mình. Vậy nên, cặp vợ chồng đã quyết định sẽ chia tay trong hòa bình. Thế nhưng sau lời hứa “sẽ trả tiền” của anh chồng, chị H. mới đây lại chia sẻ thông tin mới: "Anh ta hứa sẽ trả tiền, nhưng giờ 'mất hút' rồi. Giờ tôi cũng chẳng quan tâm nữa, giấy tờ tôi cũng đã nhận lại được rồi. Tiền thì ai chẳng quý, nhưng rồi mình sẽ lại làm ra thôi", chị H. chia sẻ.

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 Biên bản bàn giao tiền của chị H.

Trước đó, câu chuyện của chị H. (giáo viên mầm non tại xã Quốc Tuấn, huyện Kiến Xương) và chồng là anh Đ.N.H. (32 tuổi, quê tại Kiến Xương) nhận nhiều sự quan tâm của dư luận.

Được biết, trước khi đăng ký kết hôn với nhau, cả hai anh chị đều đã từng có gia đình. Chuyện ly hôn của anh H. và chị H. sẽ không có gì đáng nói nếu anh H. không lên tiếng đòi lại những khoản chi phí cho vợ trong suốt khoảng thời gian chung sống. Cụ thể: tiền ăn hằng tháng (14 tháng) là 12 triệu đồng; tiền đi khám chữa bệnh để phục vụ sinh sản và tiền đóng học của chị H. là 7 triệu đồng; tiền đóng học phí của chị H. lần 2 là 5 triệu đồng; tiền mừng cưới của anh H. là 13,3 triệu đồng và một chỉ vàng mẹ chồng tặng chị H. ngày cưới trị giá 5,6 triệu đồng. Tổng số tiền là 42,6 triệu đồng.

Ngoài ra, người chồng còn giữ lại giấy tờ tùy thân của vợ và tuyên bố khi nào chị H. trả đủ tiền thì anh ấy mới giao trả. Thậm chí, anh ta còn bảo bố mẹ đứng canh ngày chị dọn ra khỏi nhà, để phòng chị H. có lấy đồ ở nhà anh ta. Hơn thế nữa, anh H. còn đòi lại bình điện trong chiếc xe đạp điện của vợ cũ với lí do “cái này là do anh thay”.

Vụ việc chồng đòi lại tiền khám bệnh, tiền ăn… sau ly hôn của chị H. đã khiến dư luận xôn xao thời gian qua. Có rất nhiều bình luận nhiều chiều từ cư dân mạng, thế nhưng đa số đều ủng hộ chị hãy quên cuộc tình ấy đi mà dành thời gian cho những dự định tốt đẹp phía trước.

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