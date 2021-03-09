Hải Phòng: 3 thanh niên ‘thông chốt’ kiểm dịch sang Hải Dương để tìm phòng hát karaoke

Công an huyện An Dương, TP Hải Phòng cho biết đang phối hợp cùng lực lượng chức năng củng cố hồ sơ xử lý 3 thanh niên "thông chốt" kiểm dịch từ TP Hải Phòng sang tỉnh Hải Dương.

Theo nguồn tin từ Người Lao Động, Công an huyện An Dương cho biết, vào hồi 21 giờ ngày 6/3, nhóm 3 thanh niên gồm: Đào Văn Mạnh (34 tuổi), Phạm Phạm Văn Long (33 tuổi), cùng trú tại xã Chiến Thắng, huyện An Lão, TP Hải Phòng và Phạm Văn Quê (28 tuổi, trú tại xã Quốc Tuấn, huyện An Lão) đi trên 2 xe máy Air Blade di chuyển trên quốc lộ 17B, hướng từ Hải Phòng đến Hải Dương.

3 'thông chốt' chạy sang địa phận huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương để tìm phòng hát karaoke - Ảnh minh họa: Internet

Khi qua chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 liên ngành thành phố trên địa bàn xã An Hòa, huyện An Dương, nhóm thanh niên này đã không chấp hành hiệu lệnh của Tổ kiểm soát dịch. Cả 3 "thông chốt" chạy sang địa phận huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Sau đó, khi quay trở lại chốt kiểm soát dịch thì nhóm thanh niên này đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ và đưa về cơ quan công an làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, nhóm thanh niên khai nhận trước đó đã nguyên nhân "thông chốt" kiểm dịch sang huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương là để tìm phòng hát karaoke. Tuy nhiên, khi sang bên đó do trời tối không thấy phòng hát nào nên cả 3 quay lại Hải Phòng thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ.

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