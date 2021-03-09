Hạ Long: Một công nhân bị máy cào đập vào người dẫn đến tử vong

Xã hội 09/03/2021 14:26

Tai nạn lao động xảy ra khi anh Q., công nhân cơ điện lò bậc 2/5, đang sửa chữa máy cào thì bất ngờ bị một máy cào khác đập vào người dẫn đến tử vong.

Theo Người Lao Động đưa tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 9/3, tại lò chợ I - 10 - 4, khu vực Khe Chàm, Công ty Than Hạ Long. Thời điểm nói trên, anh Trình Văn Qu. (SN 1995, quê ở xã Nga Nhân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa), công nhân cơ điện lò bậc 2/5, đang sửa chữa máy cào thì bất ngờ bị một máy cào khác đập vào người. Vụ tai nạn lao động đã khiến anh Qu. tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời có mặt phối hợp với Công ty Than Hạ Long, điều tra làm rõ nguyên nhân. Đồng thời, tổ chức đưa thi thể nạn nhân về quê mai táng.

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 Vụ tai nạn lao động đã khiến anh Qu. tử vong - Ảnh minh họa: Internet

Liên quan đến những sự cố lao động, vào ngày 2/3/2021, anh P.V.L. (29 tuổi, ngụ Trà Vinh) đang đứng máy cuộn dây kẽm vào lúc nửa đêm, do bất cẩn nên đã bị sợi dây kẽm cuốn trúng cổ tay, siết chặt và cuốn vào khuôn – theo nguồn tin từ Thanh Niên. 

Được biết lúc nhập viện, cổ tay trái của anh L. có 1 lằn vòng kẽm siết chặt ở cổ tay. Vùng bàn tay, ngón tay bị tím, thiếu máu nuôi toàn bộ. Bàn tay, ngón tay lạnh, mất chức nặng vận động và cảm giác. Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy anh L. bị gãy trật khớp cổ tay trái. Rất may tai nạn không ảnh hưởng đến tính mạng nạn nhân.

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