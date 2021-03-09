Sau khi gây tai nạn khiến người phụ nữ đi bộ tử vong, nam thanh niên 20 tuổi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo nguồn tin từ VOV, ngày 9/3, Công an huyện Nghi Xuân cho biết đơn vị vừa điều tra, làm rõ đối tượng Nguyễn Bá Anh Tuấn (SN 2001, trú tại xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) là người điều khiển xe máy điện gây tai nạn khiến một người phụ nữ tử vong rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: VOV

Theo đó, vào khoảng 5h30’ ngày 6/3, tại đường tỉnh lộ 547, thuộc địa phận thôn Vân Thanh Bắc, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa người đi bộ là bà D.Th.Th. (SN 1950, trú tại xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân) với phương tiện chưa xác định người điều khiển. Mặc dù sau đó đã được đưa đi cấp cứu nhưng bà Th. đã tử vong vào lúc 13h cùng ngày.

Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã có mặt ở hiện trường và thực hiện các công tác khám nghiệm. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu thập được 3 mảnh vỡ nhỏ bằng nhựa, màu trắng. Bằng những biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh vụ việc.

Cho đến sáng 8/3, Công an huyện Nghi Xuân đã điều tra làm rõ đối tượng Nguyễn Bá Anh Tuấn (SN 2001), là người điều khiển xe máy điện BKS: 38MĐ1-821.51 gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đối tượng Nguyễn Bá Anh Tuấn tại cơ quan điều tra - Ảnh: VOV

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Bá Anh Tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi gây tai nạn rồi bỏ trốn của mình.

Vụ việc đang được Công an huyện Nghi Xuân tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

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