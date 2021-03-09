Ai như anh chồng Hà Nội này, mạnh tay chi hàng trăm triệu đồng để vợ vui ngày 8/3

Xã hội 09/03/2021 09:40

Câu chuyện về những anh “chồng nhà người ta” không phải là chủ đề quá xa lạ đối với chị em phụ nữ. Thế nhưng cứ mỗi lần mạng xã hội nổi lên một pha phát “cẩu lương” mới, đây lại trở thành chủ đề bàn tán không thể “hạ nhiệt” của phái nữ. Gần đây nhất là chủ đề 8/3.

Vào hôm 6/3, chị Hiền Vũ, một hot facebook đến từ Hà Nội đã đăng tải lên mạng xã hội màn tặng quà 8/3 sớm của chồng mình. Nhìn vào con số chuyển khoản “biết nói” kia, dân mạng đã đủ trầm trồ rồi. Huống chi nhìn thêm dòng trạng thái đầy hài hước mà anh chồng gửi tặng kèm, cư dân mạng lại được pha cười ngả nghiêng. Đúng là một ông chồng biết cách làm “ấm lòng” vợ. 

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 Chị Hiền Vũ đăng tải món quà 8/3 sớm của 'bố già' nhà mình gửi tặng - Ảnh: FBNV
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 Những con số 'biết nói' chị Hiền Vũ đăng tải đã khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ - Ảnh: FBNV

Không chỉ mạnh tay chi số tiền hơn 330 triệu đồng tặng vợ, chồng chị Hiền Vũ còn chia số tiền ra để chuyển khoản thành 4 lần, mỗi lần kèm theo một lời chúc cực kỳ hài hước:

"Bùi Viết Sơn trả nợ cuộc đời""Sơn nộp thuế hôn nhân", "Sơn góp gạo thổi cơm chung"; "Trả nợ cuộc đời"

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 Cặp đôi rất thường xuyên 'trình làng' những bộ ảnh đầy chất 'nghệ thuật' - Ảnh: FBNV

Có lẽ vì sự dí dỏm của người bạn đời mà chị Hiền Vũ không thể nhịn được cười. Chị chia sẻ trên trang cá nhân: “Bố già bảo là tặng quà 8/3 sớm. Nhưng cái tiêu đề người gửi có tức cái lồng ngực không? Mình xin nhé”. Kèm theo đó, chị thả nhẹ một icon cảm xúc cực “mlem”. Điều này cũng đủ chứng tỏ chị đã vui vẻ và hạnh phúc đến nhường nào khi có một anh chồng vừa hài hước vừa tâm lí như thế này rồi.

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 Dường như có bố là nhiếp ảnh nên gia đình luôn có những khoảnh khắc cực 'cool ngầu' và hạnh phúc bên nhau - Ảnh: FBNV

Được biết, chị Hiền Vũ và anh Viết Sơn là một cặp đôi khá nổi tiếng ở Hà Nội. Trước đó, cặp đôi Hà thành từng khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi trình làng bộ ảnh "Follow me" được thực hiện trong chuyến đi du lịch của hai người. Cặp đôi đã vi vu khắp các địa điểm nổi tiếng ở các nước châu Âu như: Hy Lạp, Pháp, Đức, Italy, Thụy Sĩ… để chụp ảnh trong gần 1 tháng.

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 Anh Viết Sơn hay được bạn bè trêu là 'idol Sơn' bởi khoản chiều vợ yêu con - Ảnh: FBNV

Vốn dĩ, chồng chị Hiền Vũ, anh Bùi Viết Sơn (Mr. Lee) là một nhiếp ảnh gia được nhiều người biết tới bởi những bộ ảnh cưới đẹp lung linh, đầy chất “nghệ sĩ”. Không chỉ nổi tiếng, tài năng, xét về độ chiều vợ và khả năng chi tiền “khủng” vào những món quà đắt tiền thì anh Viết Sơn cũng không hề thua kém anh chồng nào.

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