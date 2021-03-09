Ai như anh chồng Hà Nội này, mạnh tay chi hàng trăm triệu đồng để vợ vui ngày 8/3

Không chỉ mạnh tay chi số tiền hơn 330 triệu đồng tặng vợ, chồng chị Hiền Vũ còn chia số tiền ra để chuyển khoản thành 4 lần, mỗi lần kèm theo một lời chúc cực kỳ hài hước:

Vào hôm 6/3, chị Hiền Vũ, một hot facebook đến từ Hà Nội đã đăng tải lên mạng xã hội màn tặng quà 8/3 sớm của chồng mình. Nhìn vào con số chuyển khoản “biết nói” kia, dân mạng đã đủ trầm trồ rồi. Huống chi nhìn thêm dòng trạng thái đầy hài hước mà anh chồng gửi tặng kèm, cư dân mạng lại được pha cười ngả nghiêng. Đúng là một ông chồng biết cách làm “ấm lòng” vợ.

Cặp đôi rất thường xuyên 'trình làng' những bộ ảnh đầy chất 'nghệ thuật' - Ảnh: FBNV

Có lẽ vì sự dí dỏm của người bạn đời mà chị Hiền Vũ không thể nhịn được cười. Chị chia sẻ trên trang cá nhân: “Bố già bảo là tặng quà 8/3 sớm. Nhưng cái tiêu đề người gửi có tức cái lồng ngực không? Mình xin nhé”. Kèm theo đó, chị thả nhẹ một icon cảm xúc cực “mlem”. Điều này cũng đủ chứng tỏ chị đã vui vẻ và hạnh phúc đến nhường nào khi có một anh chồng vừa hài hước vừa tâm lí như thế này rồi.

Dường như có bố là nhiếp ảnh nên gia đình luôn có những khoảnh khắc cực 'cool ngầu' và hạnh phúc bên nhau - Ảnh: FBNV

Được biết, chị Hiền Vũ và anh Viết Sơn là một cặp đôi khá nổi tiếng ở Hà Nội. Trước đó, cặp đôi Hà thành từng khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi trình làng bộ ảnh "Follow me" được thực hiện trong chuyến đi du lịch của hai người. Cặp đôi đã vi vu khắp các địa điểm nổi tiếng ở các nước châu Âu như: Hy Lạp, Pháp, Đức, Italy, Thụy Sĩ… để chụp ảnh trong gần 1 tháng.

Anh Viết Sơn hay được bạn bè trêu là 'idol Sơn' bởi khoản chiều vợ yêu con - Ảnh: FBNV

Vốn dĩ, chồng chị Hiền Vũ, anh Bùi Viết Sơn (Mr. Lee) là một nhiếp ảnh gia được nhiều người biết tới bởi những bộ ảnh cưới đẹp lung linh, đầy chất “nghệ sĩ”. Không chỉ nổi tiếng, tài năng, xét về độ chiều vợ và khả năng chi tiền “khủng” vào những món quà đắt tiền thì anh Viết Sơn cũng không hề thua kém anh chồng nào.