Bình Dương: Nhắc nhở hàng xóm lấn chiếm vỉa hè, hai mẹ con bị chém gục

Xã hội 08/03/2021 13:49

Xuất phát từ mâu thuẫn cãi vã vì bị nhắc xây bếp lấn chiếm vỉa hè, đối tượng đã dùng dao chém gục hai mẹ con người hàng xóm.

Theo nguồn tin từ Tiền Phong, sáng 8/3, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ nghi phạm tên Tường để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào trưa 2/3, bà Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1953, ngụ Bình Dương) thấy Tường xây bếp trên vỉa hè nhằm bán bún chả (đường Lê Hồng Phong, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương), nên bà Loan đã lên tiếng nhắc nhở.

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 Hai mẹ con bà Loan phải khâu nhiều mũi trên cơ thể - Ảnh: Tiền Phong 

Sau mâu thuẫn cãi vã, Tường đã cầm cây xà ben truy đuổi, đánh liên tiếp vào con bà Loan là anh Lý Minh Tuấn (SN 1995) cũng có mặt ở hiện trường.

Thấy con bị đánh, bà Loan lao vào can ngăn liền bị Tường dùng dao chém gây thương tích. Rất may vụ việc không ảnh hưởng đến tính mạng của ai, bà Loan và con trai đưa được đến bệnh viện cấp cứu và phải khâu nhiều mũi trên cơ thể.

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 Quán bún chả lấn chiếm vỉa hè, nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Tiền Phong 

Riêng Tường sau đó bị người dân khống chế đưa đến công an phường Phú Hòa cùng với tang vật gây án.

Công an TP Thủ Dầu Một cho hay vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

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