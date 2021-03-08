Xích mích khi tham gia giao thông, nam thanh niên tử vong sau hơn một tuần cấp cứu

Xã hội 08/03/2021 11:12

Ngày 8/3, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết vừa bắt tạm giam Võ Lê Phúc Tâm (SN 2001; ngụ phường Châu Phú B, TP Châu Đốc) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Theo nguồn tin từ Người Lao Động, vào sáng 22/2, giữa Võ Lê Phúc Tâm và Lữ Minh Khang (SN 2005), Lê Trung Hào (SN 2006; cùng ngụ TP Châu Đốc) đã xảy ra mâu thuẫn khi tham gia giao thông.

Đến khoảng 8 giờ 15 phút cùng ngày, Tâm đến chợ Châu Long (phường Vĩnh Mỹ) phụ giúp người dì bán quần áo.

Sau đó, Khang cùng Hào rủ theo 2 người bạn tên Chơn và Tuấn Em mang theo cây gậy bóng chày đến chợ Châu Long tìm Tâm để “hỏi chuyện”. Lúc này, Tâm liền lấy một cây dao đứng trước sạp quần áo. Khang cầm nón bảo hiểm ném nhưng không trúng ai rồi cả nhóm xông vào đánh nhau với Tâm.

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 Tâm tại cơ quan điều tra - Ảnh: Người Lao Động 

Trong lúc xô xát, Khang bỏ chạy thì bị Tâm cầm dao đuổi theo, đâm nhiều nhát vào người gây thương tích cho Khang. Khi nhóm của Khang xông vào tiếp ứng thì Tâm bỏ chạy. Khang đã được chuyển đến bệnh viện nhưng không may tử vong sau hơn một tuần cấp cứu.

Riêng Tâm ngay sau đó đã đến Cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc đầu thú và khai nhận hành vi “Cố ý gây thương tích” của mình.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

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