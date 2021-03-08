Đồng Nai: Thiếu nữ bị khống chế, kéo vào căn nhà hoang lúc nửa đêm

Xã hội 08/03/2021 11:38

Đang đi bộ trên đường, chị Đ. bị một đối tượng khống chế, kéo vào căn nhà lá bỏ hoang ven đường.

Theo nguồn tin từ Đời sống và Pháp luật, Công an xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đang điều tra và xử lý đối tượng Võ Quốc Dương (sinh năm 1991, ngụ tại xã Phú Thạnh) về hành vi "cướp tài sản".

Nạn nhân trong vụ việc là chị L.T.N.Đ. (SN 2004, quê Hậu Giang; tạm trú xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai).

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 Thời điểm Dương bị khống chế - Ảnh: Dân Trí 

Kết quả điều tra ban đầu, khoảng 2h55 ngày 4/3, chị Đ. đang đi bộ trên đường Quách Thị Trang theo hướng đi về trung tâm huyện Nhơn Trạch thì Dương đã tiếp cận chị. Đối tượng dùng vũ lực bịt miệng, kéo chị Đ. vào căn nhà lá bỏ hoang ven đường (thuộc Khu Bàu Sen, ấp 3, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch).

Tại đây, Dương dùng vũ lực khống chế, lục tài sản trong túi xách của nạn nhân và lấy đi chiếc điện thoại trị giá khoảng 3 triệu đồng.

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 Đối tượng Võ Quốc Dương - Ảnh: Công an Đồng Nai 

Trong lúc Dương đang chuẩn bị tẩu thoát thì đội SOS Nhơn Trạch đang trên đường tuần tra đã phát hiện, khống chế đối tượng, giải cứu nạn nhân.

Sau đó Dương được bàn giao cho Công an xã Phú Thạnh để tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc.

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