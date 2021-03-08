Căn nhà trị giá 18 tỉ đồng ‘thần y’ Võ Hoàng Yên trao trả cho vợ chồng đại gia Dũng ‘lò vôi’ giờ ra sao?

Xã hội 08/03/2021 16:07

Mặc dù đã viết thư cảm ơn và ngỏ lời được trao trả lại căn nhà trị giá 18 tỉ đồng cho vợ chồng vị đại gia Dũng “lò vôi”. Thế nhưng bà Hằng (vợ ông Huỳnh Uy Dũng) không chịu thỏa hiệp, quyết đi tìm sự thật đến cùng.

Trao đổi với báo Tin tức, bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Huỳnh Uy Dũng, chủ Khu du lịch Đại Nam) cho biết, bà đã nhận được thư của "thần y" Võ Hoàng Yên gửi xin trả lại tiền và tài sản đã nhận từ vợ chồng bà.

Hình ảnh bức thư cũng được bà Hằng đăng tải trên trang cá nhân của mình vào hôm 6/3.

Theo đó, trong thư, ông Võ Hoàng Yên đã gửi lời cảm ơn đến vợ chồng ông Dũng "lò vôi" đã hỗ trợ, giúp đỡ ông rất nhiều suốt khoảng thời gian “gắn bó” vừa qua.

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 Hình ảnh bức thư được bà Hằng đăng tải trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, nội dung bức thư cũng đề cập đến việc ông Yên sẽ hoàn trả tài sản lại cho vợ chồng vị đại gia. Cụ thể, “thần y” viết: “Trong những số tiền mà anh chị đưa tặng tôi trong việc xã hội từ thiện, anh chị thấy không vừa ý khoản nào hoặc phải trả lại hết cho anh chị thì lương y VÕ HOÀNG YÊN tôi đây xin hoàn trả lại toàn bộ bằng tiền mặt hoặc bằng Quyền sử dụng đất”.

Ngoài ra, trong bức thư, ông Yên cũng cho hay từng chuyển trả 20 tỉ đồng bằng tiền mặt vào tài khoản của bà Nguyễn Phương Hằng và đã công chứng để sang tên căn nhà trị giá 18 tỉ đồng vào ngày 26/2/2021 (trước khi bà Hằng nộp đơn lên công an).

Chia sẻ động thái này của ông Yên đến cộng đồng mạng, bà Hằng vẫn giữ vững thái độ cương quyết làm rõ sự việc đến cùng. “Tôi đã nói nếu tôi vì số tiền đó thì tôi có thể thoả hiệp mọi cách để lấy lại. Tôi thật sự muốn lột trần sự thật một tổ chức lừa đảo để thức tỉnh mọi người. Cuộc chiến mới bắt đầu và chúng ta hãy tin vào luật nhân quả, luật pháp và tòa án lương tâm của những kẻ tiếp tay cho ông ấy thực hiện xuyên suốt 14 năm là tổ chức nào”, vợ đại gia Dũng “lò vôi” viết.

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 Bà Hằng cho biết tất cả những gì mình đang theo đuổi là vì sự thật - Ảnh: FBNV

Trả lời Tuổi Trẻ Online sau khi nhận được thư từ vị lương y, ông Huỳnh Uy Dũng cho biết vợ chồng ông sẽ không rút đơn tố cáo ông Võ Hoàng Yên.

"Hiện đơn tố cáo đã được nộp tới Công an TP.HCM. Việc trả lại tiền là việc phải làm. Còn đúng sai hãy để cơ quan công an làm rõ" - ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, căn nhà mà ông Võ Hoàng Yên nhắc tới trong thư đã sang tên lại cho vợ chồng ông Dũng, nhưng vẫn chưa hoàn tất thủ tục để đứng tên trên giấy tờ.

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 Bà Hằng tỏ ra bức xúc khi niềm tin của mình đặt sai chỗ - Ảnh: Giao Thông 

Trước đó, đôi bên đã có buổi đối chất tại Trung ương Tịnh Độ cư sĩ Phật hội Việt Nam vào hôm 2/3. Sau đó, bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng “lò vôi”) đã quyết định gửi đơn tố giác tội phạm đến Công an TP. HCM (3/3). Theo đó, vợ chồng bà yêu cầu khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của ông Võ Hoàng Yên với số tiền lên đến 135 tỉ đồng.

Cha vợ của ‘thần y’ Võ Hoàng Yên nói gì khi từng nhận 12 tỷ đồng từ vợ ông Dũng 'lò vôi'?

Cha vợ của ‘thần y’ Võ Hoàng Yên nói gì khi từng nhận 12 tỷ đồng từ vợ ông Dũng 'lò vôi'?

Ông Nguyễn Thanh Bình (cha vợ cũ của ông Võ Hoàng Yên) cho biết: “Thật tình tôi không biết người gửi số tiền 12 tỷ đồng là bà Hằng. Bởi đây là số tiền Yên gửi trả nợ cho tôi".

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Từ khóa:   Huỳnh Uy Dũng Nguyễn Phương Hằng Võ Hoàng Yên

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