Cô gái 26 tuổi bị cáo buộc dựng chuyện cha bệnh nặng, giả danh bác sĩ để lừa người yêu đồng giới chuyển gần 1 tỷ đồng rồi đem đánh bạc trực tuyến thua hết.

Theo thông tin báo Dân trí, ngày 11/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam L.T.K.N. (SN 2000) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh tiếp nhận đơn tố giác của chị T.M.H.V. (SN 2002, ngụ xã Bến Lức) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin điều tra ban đầu, năm 2023, chị V. và N. quen biết, nảy sinh tình cảm. Đến tháng 7/2026, do cần tiền đánh bạc qua mạng, N. nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị V..

Lừa người yêu gần 1 tỷ đồng bằng màn kịch cha bệnh nặng. Ảnh: Báo Dân trí.

Để tạo lòng tin, N. lập tài khoản TikTok giả danh bác sĩ, tạo các đoạn tin nhắn trao đổi, đồng thời tải hình ảnh người bệnh, phòng cấp cứu và bảng chi phí điều trị hàng tỷ đồng trên Internet, rồi gửi cho chị V..

Tin tưởng người yêu, chị V. nhiều lần chuyển tổng cộng 937,5 triệu đồng cho N.. Sau khi nhận tiền, N. sử dụng phần lớn số tiền vào việc đánh bạc qua mạng và thua gần hết.

Theo thông tin báo Tiền Phong, chưa dừng lại, nhằm khiến chị V. tin rằng mình có khả năng hoàn trả khoản tiền đã nhận, N. tiếp tục dựng chuyện đang bán căn nhà trị giá 2,8 tỷ đồng. N. còn làm giả hợp đồng đặt cọc, lập tài khoản Zalo giả danh người mua nhà để xác nhận giao dịch mua bán là có thật.

Tuy nhiên, nhiều lần muốn đến thăm cha của N. nhưng đều bị người này viện lý do từ chối, chị V. bắt đầu nghi ngờ. Sau khi tìm hiểu, chị phát hiện mình bị lừa nên trình báo công an.

Làm việc với cơ quan công an, N. thừa nhận toàn bộ hành vi. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

NÓNG: Khởi tố TikToker 'Cô Giáo Hương' và chồng về tội 'lừa dối khách hàng' Ngày 22/8, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố Nguyễn Thị Hương, biệt danh “Cô giáo Hương”, và chồng là Vũ Hải Long về tội “Lừa dối khách hàng”.

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