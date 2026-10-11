Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Đời sống 11/10/2026 09:41

Hôm nay, ngày 11/10/2026 tăng mạnh phiên cuối tuần. So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Theo báo Thanh Niên, sáng 11/10, giá vàng miếng tại Công ty SJC được mua vào ở mức 141,8 triệu đồng/lượng và bán ra 144,8 triệu đồng, tăng 1,3 triệu đồng so với cuối tuần trước. Tương tự, vàng nhẫn số 9 tại SJC cũng tăng 1,3 triệu đồng sau một tuần khi mua vào lên 141,3 triệu đồng và bán ra 144,3 triệu đồng. Tuy nhiên, chênh lệch mua - bán vàng miếng và vàng nhẫn tại SJC vẫn duy trì ở mức 3 triệu đồng nên người mua sau một tuần vẫn lỗ 1,7 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, vàng nhẫn tại Doji được mua vào 140,3 triệu đồng và bán ra lên 144,3 triệu đồng, tăng 800.000 đồng so với cuối tuần trước. Riêng Bảo Tín Minh Châu chỉ tăng 100.000 đồng khi mua vào 139,6 triệu đồng và bán ra 143,6 triệu đồng. Do tăng ít và chênh lệch neo đến 4 triệu đồng/lượng nên người mua vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu sau một tuần bị lỗ đến 3,9 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động - Ảnh 1
Giá vàng miếng SJC tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Ảnh: Báo VietNamNet. 

Theo thông tin báo VietNamNet, Chỉ số tâm lý người tiêu dùng sơ bộ tháng 10 do Đại học Michigan (Mỹ) công bố giảm xuống 46,3 điểm, từ mức 48,1 điểm trong tháng 9. Kỳ vọng lạm phát trong một năm tới tăng lên 4,7%, còn kỳ vọng lạm phát dài hạn tăng lên 3,5%.

Báo cáo việc làm tháng 9 cho thấy Mỹ chỉ tạo thêm 29.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 4,2%. Số liệu việc làm tháng 7 và tháng 8 được điều chỉnh giảm tổng cộng 60.000 việc làm.

Tâm lý tiêu dùng suy yếu làm gia tăng lo ngại về triển vọng tăng trưởng kinh tế Mỹ, qua đó hỗ trợ giá vàng. Tuy nhiên, kỳ vọng lạm phát tăng có thể khiến Fed tiếp tục duy trì chính sách lãi suất cao.

Thị trường đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 vào khoảng 19%. Khả năng Fed tăng lãi suất ít nhất 0,25 điểm phần trăm trước tháng 12 lên tới 84%.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chốt phiên quanh 5,24%. Chỉ số USD duy trì gần 102,1 điểm.

Tình hình tại eo biển Hormuz và căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục tiềm ẩn rủi ro đối với nguồn cung năng lượng. Tuy nhiên, lo ngại về khả năng Mỹ tấn công Iran trong ngắn hạn đã giảm bớt.

Giá dầu Brent chốt phiên ở mức 104,72 USD/thùng, tăng 0,42%. Dầu WTI đạt 91,85 USD/thùng, tăng 0,39%.

Giá dầu cao, nguồn cung dầu diesel thắt chặt và rủi ro đối với tàu chở dầu làm gia tăng lo ngại lạm phát. Những yếu tố này có thể đẩy lợi suất trái phiếu lên, gây sức ép lên giá vàng. Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị vẫn hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.195 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 11/2026 giao dịch quanh mức 4.220 USD/ounce.

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