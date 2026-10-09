Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Không ngoại lệ, giá vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC cũng tăng 800.000 đồng khi chiều mua vào lên 140,3 triệu đồng, bán ra 143,3 triệu đồng; Công ty Phú Quý cũng cộng 800.000 đồng và mua vào 140,3 triệu đồng, bán ra 143,3 triệu đồng…

Theo thông tin báo Thanh Niên , sáng 9/10, giá vàng miếng SJC trong nước bật tăng trở lại. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng lên 140,8 triệu đồng/lượng, bán ra 143,8 triệu đồng, tăng 800.000 đồng sau một ngày; Công ty Phú Quý cũng tăng 800.000 đồng khi mua vàng miếng SJC lên 140,3 triệu đồng và bán ra 143,8 triệu đồng…

Trong phiên giao dịch ngày 8/10, giá vàng thế giới biến động mạnh. Kim loại quý mở đầu phiên quanh vùng 4.140 USD/ounce, sau đó liên tục chịu áp lực bán, có thời điểm giảm xuống sát 4.110 USD/ounce.

Theo thông tin báo VietNamNet , lúc 7h11 ngày 9/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay trên Kitco được niêm yết ở mức 4.143 USD/ounce (mua vào) và 4.145 USD/ounce (bán ra), tăng 10,5 USD/ounce, tương đương 0,25% so với mức tham chiếu.

Lúc 21h30 ngày 8/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.138 USD/ounce, tăng 23 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 11/2026 giao dịch quanh mức 4.158 USD/ounce.

Theo Bộ Lao động Mỹ, số việc làm mới trong tháng 9 chỉ tăng 29.000. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 4,2%. Thu nhập bình quân theo giờ tăng 0,1% so với tháng trước. Số liệu việc làm tháng 7 và tháng 8 cũng được điều chỉnh giảm tổng cộng 60.000 việc làm.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 3/10 đạt 197.000 đơn, đã điều chỉnh theo mùa. Con số này thấp hơn mức dự báo 200.000 đơn. Số liệu tuần trước được điều chỉnh tăng lên 199.000 đơn.

Số người tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp đạt 1,716 triệu trong tuần kết thúc ngày 26/9. Con số này cao hơn dự báo 1,710 triệu và tăng từ mức 1,699 triệu của tuần trước sau điều chỉnh.

Báo cáo việc làm yếu hơn kỳ vọng làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm nới lỏng chính sách, qua đó hỗ trợ giá vàng. Tuy nhiên, biên bản cuộc họp Fed cho thấy khả năng tăng lãi suất thêm một lần vào cuối năm vẫn được để ngỏ, khiến triển vọng chính sách tiền tệ chưa hoàn toàn rõ ràng.

Thị trường hiện ít kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 10 nhưng vẫn đối mặt với rủi ro thắt chặt chính sách vào tháng 12. Biên bản Fed cho thấy phần lớn quan chức vẫn dự kiến tăng lãi suất thêm một lần trước cuối năm.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm có thời điểm trong phiên lên 5,36%, trước khi giảm về khoảng 5,28% sau phiên đấu giá trái phiếu kỳ hạn 10 năm trị giá 39 tỷ USD.

Tình hình tại eo biển Hormuz và căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn chưa được giải quyết. Giá dầu WTI trên sàn Nymex giao dịch quanh 88,28 USD/thùng. Giá dầu Brent ở mức khoảng 100,20 USD/thùng.