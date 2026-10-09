Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Đời sống 09/10/2026 09:22

Hôm nay, ngày 9/10/2026, giá vàng tăng trong phiên giao dịch tại Mỹ sau báo cáo việc làm mới được công bố. Giá vàng SJC sáng nay bật tăng 800 nghìn/lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 9/10, giá vàng miếng SJC trong nước bật tăng trở lại. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng lên 140,8 triệu đồng/lượng, bán ra 143,8 triệu đồng, tăng 800.000 đồng sau một ngày; Công ty Phú Quý cũng tăng 800.000 đồng khi mua vàng miếng SJC lên 140,3 triệu đồng và bán ra 143,8 triệu đồng…

Không ngoại lệ, giá vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC cũng tăng 800.000 đồng khi chiều mua vào lên 140,3 triệu đồng, bán ra 143,3 triệu đồng; Công ty Phú Quý cũng cộng 800.000 đồng và mua vào 140,3 triệu đồng, bán ra 143,3 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước quay đầu tăng. Ảnh: báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo VietNamNet, lúc 7h11 ngày 9/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay trên Kitco được niêm yết ở mức 4.143 USD/ounce (mua vào) và 4.145 USD/ounce (bán ra), tăng 10,5 USD/ounce, tương đương 0,25% so với mức tham chiếu.

Trong phiên giao dịch ngày 8/10, giá vàng thế giới biến động mạnh. Kim loại quý mở đầu phiên quanh vùng 4.140 USD/ounce, sau đó liên tục chịu áp lực bán, có thời điểm giảm xuống sát 4.110 USD/ounce.

Lúc 21h30 ngày 8/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.138 USD/ounce, tăng 23 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 11/2026 giao dịch quanh mức 4.158 USD/ounce.

Theo Bộ Lao động Mỹ, số việc làm mới trong tháng 9 chỉ tăng 29.000. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 4,2%. Thu nhập bình quân theo giờ tăng 0,1% so với tháng trước. Số liệu việc làm tháng 7 và tháng 8 cũng được điều chỉnh giảm tổng cộng 60.000 việc làm.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 3/10 đạt 197.000 đơn, đã điều chỉnh theo mùa. Con số này thấp hơn mức dự báo 200.000 đơn. Số liệu tuần trước được điều chỉnh tăng lên 199.000 đơn.

Số người tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp đạt 1,716 triệu trong tuần kết thúc ngày 26/9. Con số này cao hơn dự báo 1,710 triệu và tăng từ mức 1,699 triệu của tuần trước sau điều chỉnh.

Báo cáo việc làm yếu hơn kỳ vọng làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm nới lỏng chính sách, qua đó hỗ trợ giá vàng. Tuy nhiên, biên bản cuộc họp Fed cho thấy khả năng tăng lãi suất thêm một lần vào cuối năm vẫn được để ngỏ, khiến triển vọng chính sách tiền tệ chưa hoàn toàn rõ ràng.

Thị trường hiện ít kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 10 nhưng vẫn đối mặt với rủi ro thắt chặt chính sách vào tháng 12. Biên bản Fed cho thấy phần lớn quan chức vẫn dự kiến tăng lãi suất thêm một lần trước cuối năm.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm có thời điểm trong phiên lên 5,36%, trước khi giảm về khoảng 5,28% sau phiên đấu giá trái phiếu kỳ hạn 10 năm trị giá 39 tỷ USD.

Tình hình tại eo biển Hormuz và căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn chưa được giải quyết. Giá dầu WTI trên sàn Nymex giao dịch quanh 88,28 USD/thùng. Giá dầu Brent ở mức khoảng 100,20 USD/thùng.

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Hôm nay, ngày 8/10/2026 giá vàng trên thị trường quốc tế giảm mạnh khi USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng. Trong nước, vàng SJC cũng chịu áp lực khi sức cầu yếu trong bối cảnh lãi suất ngân hàng ở mức cao.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng tăng giá vàng SJC tăng

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp Thần Tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp Thần Tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị ho, sốt

Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị ho, sốt

Đời sống 40 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, quý nhân tương phùng, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, quý nhân tương phùng, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Phạm Băng Băng đóng phim nhạy cảm, chia sẻ quan điểm về trí tuệ nhân tạo

Phạm Băng Băng đóng phim nhạy cảm, chia sẻ quan điểm về trí tuệ nhân tạo

Sao quốc tế 1 giờ 8 phút trước
Người phụ nữ bất ngờ nhảy khỏi chiếc xe taxi đang chạy lăn vài mét trước khi đứng dậy

Người phụ nữ bất ngờ nhảy khỏi chiếc xe taxi đang chạy lăn vài mét trước khi đứng dậy

Video 1 giờ 8 phút trước
Băng suối thăm vườn sầu riêng, 2 người phụ nữ bị lũ cuốn

Băng suối thăm vườn sầu riêng, 2 người phụ nữ bị lũ cuốn

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp được Thần Tài giúp đỡ không ngừng, rủng rỉnh tiền bạc, mỹ mãn hạnh phúc, tiền nhiều vô kể trong 15 đến 25/10 dương lịch

Chúc mừng 3 con giáp được Thần Tài giúp đỡ không ngừng, rủng rỉnh tiền bạc, mỹ mãn hạnh phúc, tiền nhiều vô kể trong 15 đến 25/10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
'Khai Đáo Đồ Mi' do Bạch Lộc đóng chính khép lại quá trình ghi hình

'Khai Đáo Đồ Mi' do Bạch Lộc đóng chính khép lại quá trình ghi hình

Sao quốc tế 2 giờ 3 phút trước
Ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 27 người bị thương trong vụ xe buýt va chạm với xe tải

Ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 27 người bị thương trong vụ xe buýt va chạm với xe tải

Video 2 giờ 8 phút trước
Nỗi băn khoăn của người dâu trẻ trước tình yêu thương kỳ lạ từ mẹ chồng và sự thật phía sau

Nỗi băn khoăn của người dâu trẻ trước tình yêu thương kỳ lạ từ mẹ chồng và sự thật phía sau

Tâm sự gia đình 2 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính nghịch tử hành hung cha tử vong, ép mẹ lau dọn hiện trường

Danh tính nghịch tử hành hung cha tử vong, ép mẹ lau dọn hiện trường

Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị ho, sốt

Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị ho, sốt

Băng suối thăm vườn sầu riêng, 2 người phụ nữ bị lũ cuốn

Băng suối thăm vườn sầu riêng, 2 người phụ nữ bị lũ cuốn

Danh tính bé trai tử vong trên đường đi bán vé số, nghi rò rỉ điện

Danh tính bé trai tử vong trên đường đi bán vé số, nghi rò rỉ điện

Cà Mau: Triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả quy mô lớn

Cà Mau: Triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả quy mô lớn

Chân dung chủ hộ kinh doanh sản xuất bim bim giả tuồn vào hàng quán quanh trường học ở Lạng Sơn

Chân dung chủ hộ kinh doanh sản xuất bim bim giả tuồn vào hàng quán quanh trường học ở Lạng Sơn