Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Đối tượng T. và H. đã bàn bạc với nhau và mua chất tạo nạc (Salbutamol) để phối trộn với thức ăn chăn nuôi, cho heo ăn để tăng cân trong thời gian ngắn xuất bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Theo thông tin báo Dân trí, ngày 9/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.H.T. (SN 1954) và D.T.H. (SN 1974, cùng trú tại xã Tân An) để điều tra về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, theo quy định tại khoản 4 Điều 317 Bộ luật Hình sự. Trước đó, qua công tác nắm địa bàn và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, ngày 5/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản kiểm tra trang trại chăn nuôi heo do bà N.H.T. làm chủ.

Chủ trang trại nghe lệnh khởi tố bị can. Ảnh: Báo Dân trí. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2.349 con heo có phản ứng dương tính với chất tạo nạc (chất cấm trong chăn nuôi). Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số heo sống có tổng trọng lượng khoảng 305 tấn, ước tính giá trị trên thị trường hơn 15 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, bà N.H.T. khai nhận, để đàn heo nhanh tăng trọng, thu lợi bất chính, bà đã bàn bạc với D.T.H. mua chất tạo nạc về trộn vào thức ăn chăn nuôi. Tuy nhiên, khi chưa kịp đưa số heo trên ra thị trường tiêu thụ thì hành vi bị phát hiện.

Hiện toàn bộ 2.349 con heo vi phạm đã bị tiêu hủy theo đúng quy định pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan. Trước đó, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cơ quan chức năng cũng đã triệt phá đường dây trộn Salbutamol vào thức ăn để tạo nạc, vỗ béo heo. Cụ thể theo thông tin báo VNExpress, Công an TP HCM đã triệt phá đường dây trộn Salbutamol vào thức ăn để tạo nạc, vỗ béo heo rồi đưa hơn 10.000 tấn ra thị trường, thu lợi nhiều tỷ đồng. Phần lớn nguồn heo nhiễm chất cấm là từ các trang trại ở Đồng Nai. Salbutamol là thuốc điều trị một số bệnh hô hấp nhưng bị cấm dùng để tạo nạc trong chăn nuôi. Khi tồn dư trong thịt, chất này có thể gây tim đập nhanh, run tay, đau đầu, tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim và hạ kali máu. Người có bệnh tim mạch đặc biệt dễ bị ảnh hưởng. Vì vậy, việc trộn Salbutamol vào thức ăn để vỗ béo, tạo nạc cho heo không chỉ vi phạm quy định chăn nuôi mà còn tiềm ẩn nguy cơ trực tiếp đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường Quá trình khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thu giữ hơn 1000kg chất cấm (Salbutamol). Số lượng chất cấm này sẽ được phối trộn thành hơn 3000 tấn thức ăn chăn nuôi để sử dụng nuôi heo vỗ béo.

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