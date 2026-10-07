Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Đời sống 07/10/2026 09:51

Hôm nay, ngày 7/10/2026 giá vàng bật tăng trở lại theo đà hồi phục của thế giới.

Theo thông tin báo Thanh Niên, ACB tăng giá mua vàng miếng 500.000 đồng mỗi lượng, mức chênh lệch giữa giá mua và bán vàng là 5 triệu đồng/lượng, mua vào 137,8 triệu đồng, bán ra 142,8 triệu đồng. Giá mua vàng miếng SJC của ACB thấp hơn các công ty khác từ 2,7 - 4 triệu đồng/lượng. Công ty Mi Hồng không thay đổi giá khi mua vào 142 triệu đồng/lượng, bán ra 143,5 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 140,5 triệu đồng, bán ra 143,5 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn 4 số 9 vẫn không thay đổi, Công ty Phú Quý mua vào 140 triệu đồng, bán ra 143 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 140 triệu đồng, bán ra 143,1 triệu đồng… Từ đầu tuần đến nay, giá vàng biến động khá chậm khi lực mua bán trên thị trường trầm lắng.

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Giá vàng trong nước quay đầu tăng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo VietNamNet, giá vàng thế giới sáng 7/10 tăng trở lại, giao dịch quanh 4.168 USD/ounce. Trong phiên, kim loại quý biến động rất mạnh, có lúc rơi xuống 4.106 USD/ounce trước khi bật lên vùng 4.184 USD/ounce.

Tới 6h30 ngày 7/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay trên Kitco được niêm yết ở mức 4.167,9 USD/ounce (mua vào) và 4.169,9 USD/ounce (bán ra).

So với mức tham chiếu, giá vàng tăng 4,6 USD/ounce, tương đương 0,11%.

Lúc 21h30 ngày 6/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.147 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 11/2026 giao dịch quanh mức 4.176 USD/ounce.

Báo cáo việc làm tháng 9 cho thấy Mỹ chỉ tạo thêm 29.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,2%. Tiền lương bình quân theo giờ tăng 0,1% so với tháng trước. Số việc làm tháng 7 và tháng 8 bị điều chỉnh giảm tổng cộng 60.000.

PMI dịch vụ ISM tháng 9 giảm từ 55,4 xuống 54,9 điểm, nhưng chỉ số giá tăng lên 74 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 7/2022, cho thấy áp lực lạm phát trong lĩnh vực dịch vụ vẫn lớn.

Thị trường hiện dự báo khoảng 78% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 28/10. Trong khi đó, thị trường vẫn đặt cược đáng kể vào khả năng Fed tăng lãi suất một lần vào tháng 12.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm quanh 5,3%, trong khi kỳ hạn 30 năm ở khoảng 5,6%. Chỉ số USD giảm nhẹ sau khi lên mức cao gần 18 tháng trong phiên trước.

Các phát biểu của quan chức Fed, biên bản cuộc họp chính sách tháng 9, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và khảo sát sơ bộ về tâm lý người tiêu dùng tháng 10 sẽ cung cấp thêm tín hiệu về triển vọng lãi suất của Fed.

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