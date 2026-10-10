Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Theo đó, vàng miếng SJC tất cả các thương hiệu bán ra đều tăng vọt 1,8 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại ở mức 144,8 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo Dân Việt , giá vàng hôm nay 10/10, vàng miếng SJC và vàng đồng loạt bứt phá sau nhiều ngày duy trì ở mức thấp.

Theo thông tin báo VietNamNet , giá vàng thế giới khép lại tuần giao dịch với mức tăng mạnh trong phiên cuối. Kim loại quý phục hồi sau khi xuống đáy hai tháng, trong bối cảnh đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ hạ nhiệt.

Đối với vàng nhẫn, một số thương như Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji,... đồng loạt tăng cao từ 900.000 - 1,5 triệu đồng/lượng và hiện chủ yếu giao dịch ở mức từ 143,8 - 144,3 triệu đồng/lượng.

Theo dữ liệu từ Kitco, giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức khoảng 4.194,6 USD/ounce.

Lúc 21h30 ngày 9/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.184 USD/ounce, tăng 50 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 11/2026 giao dịch quanh mức 4.211 USD/ounce.

Thị trường vẫn ít kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 10 nhưng chưa loại bỏ khả năng thắt chặt chính sách vào tháng 12. Khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 10 được đánh giá ở mức 17-19%. Xác suất tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn ở mức 82-83%.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm về khoảng 5,25%. Diễn biến này giúp giảm áp lực lên giá vàng.

Thị trường đang chờ dữ liệu sơ bộ về tâm lý người tiêu dùng và kỳ vọng lạm phát của Mỹ trong tháng 10. Tuần tới, các số liệu CPI và PPI sẽ cung cấp thêm manh mối về diễn biến lạm phát và định hướng lãi suất của Fed.

Tâm lý người tiêu dùng suy yếu hoặc kỳ vọng lạm phát giảm có thể hỗ trợ giá vàng, nhất là trong bối cảnh thị trường lao động chậm lại và lợi suất trái phiếu đi xuống.

Ngược lại, nếu kỳ vọng lạm phát duy trì ở mức cao hoặc CPI tăng mạnh, khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 12 có thể gia tăng, gây áp lực lên giá vàng.

Giá dầu đi xuống sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11 và các cuộc đàm phán đang đạt tiến triển. Thông tin này làm giảm phần bù rủi ro chiến sự từng đẩy giá dầu Brent vượt 104 USD/thùng.

Tâm lý nhà đầu tư trên các thị trường tài chính toàn cầu khởi sắc trước giờ mở cửa của thị trường chứng khoán Mỹ.