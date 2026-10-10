Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 10/10/2026 09:55

Hôm nay, ngày 10/10/2026, giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt bứt phá và có bước nhảy vọt so với sáng qua.

Theo thông tin báo Dân Việt, giá vàng hôm nay 10/10, vàng miếng SJC và vàng đồng loạt bứt phá sau nhiều ngày duy trì ở mức thấp.

Theo đó, vàng miếng SJC tất cả các thương hiệu bán ra đều tăng vọt 1,8 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại ở mức 144,8 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, một số thương như Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji,... đồng loạt tăng cao từ 900.000 - 1,5 triệu đồng/lượng và hiện chủ yếu giao dịch ở mức từ 143,8 - 144,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tăng. Ảnh: Báo VietNamNet. 

Theo thông tin báo VietNamNet, giá vàng thế giới khép lại tuần giao dịch với mức tăng mạnh trong phiên cuối. Kim loại quý phục hồi sau khi xuống đáy hai tháng, trong bối cảnh đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ hạ nhiệt.

Theo dữ liệu từ Kitco, giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức khoảng 4.194,6 USD/ounce.

Lúc 21h30 ngày 9/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.184 USD/ounce, tăng 50 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 11/2026 giao dịch quanh mức 4.211 USD/ounce.

Thị trường vẫn ít kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 10 nhưng chưa loại bỏ khả năng thắt chặt chính sách vào tháng 12. Khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 10 được đánh giá ở mức 17-19%. Xác suất tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn ở mức 82-83%.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm về khoảng 5,25%. Diễn biến này giúp giảm áp lực lên giá vàng.

Thị trường đang chờ dữ liệu sơ bộ về tâm lý người tiêu dùng và kỳ vọng lạm phát của Mỹ trong tháng 10. Tuần tới, các số liệu CPI và PPI sẽ cung cấp thêm manh mối về diễn biến lạm phát và định hướng lãi suất của Fed.

Tâm lý người tiêu dùng suy yếu hoặc kỳ vọng lạm phát giảm có thể hỗ trợ giá vàng, nhất là trong bối cảnh thị trường lao động chậm lại và lợi suất trái phiếu đi xuống.

Ngược lại, nếu kỳ vọng lạm phát duy trì ở mức cao hoặc CPI tăng mạnh, khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 12 có thể gia tăng, gây áp lực lên giá vàng.

Giá dầu đi xuống sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11 và các cuộc đàm phán đang đạt tiến triển. Thông tin này làm giảm phần bù rủi ro chiến sự từng đẩy giá dầu Brent vượt 104 USD/thùng.

Tâm lý nhà đầu tư trên các thị trường tài chính toàn cầu khởi sắc trước giờ mở cửa của thị trường chứng khoán Mỹ.

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 9/10/2026, giá vàng tăng trong phiên giao dịch tại Mỹ sau báo cáo việc làm mới được công bố. Giá vàng SJC sáng nay bật tăng 800 nghìn/lượng.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng tăng giá vàng SJC

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp Thần Tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp Thần Tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị ho, sốt

Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị ho, sốt

Đời sống 40 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, quý nhân tương phùng, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, quý nhân tương phùng, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Phạm Băng Băng đóng phim nhạy cảm, chia sẻ quan điểm về trí tuệ nhân tạo

Phạm Băng Băng đóng phim nhạy cảm, chia sẻ quan điểm về trí tuệ nhân tạo

Sao quốc tế 1 giờ 8 phút trước
Người phụ nữ bất ngờ nhảy khỏi chiếc xe taxi đang chạy lăn vài mét trước khi đứng dậy

Người phụ nữ bất ngờ nhảy khỏi chiếc xe taxi đang chạy lăn vài mét trước khi đứng dậy

Video 1 giờ 8 phút trước
Băng suối thăm vườn sầu riêng, 2 người phụ nữ bị lũ cuốn

Băng suối thăm vườn sầu riêng, 2 người phụ nữ bị lũ cuốn

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp được Thần Tài giúp đỡ không ngừng, rủng rỉnh tiền bạc, mỹ mãn hạnh phúc, tiền nhiều vô kể trong 15 đến 25/10 dương lịch

Chúc mừng 3 con giáp được Thần Tài giúp đỡ không ngừng, rủng rỉnh tiền bạc, mỹ mãn hạnh phúc, tiền nhiều vô kể trong 15 đến 25/10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
'Khai Đáo Đồ Mi' do Bạch Lộc đóng chính khép lại quá trình ghi hình

'Khai Đáo Đồ Mi' do Bạch Lộc đóng chính khép lại quá trình ghi hình

Sao quốc tế 2 giờ 3 phút trước
Ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 27 người bị thương trong vụ xe buýt va chạm với xe tải

Ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 27 người bị thương trong vụ xe buýt va chạm với xe tải

Video 2 giờ 8 phút trước
Nỗi băn khoăn của người dâu trẻ trước tình yêu thương kỳ lạ từ mẹ chồng và sự thật phía sau

Nỗi băn khoăn của người dâu trẻ trước tình yêu thương kỳ lạ từ mẹ chồng và sự thật phía sau

Tâm sự gia đình 2 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính nghịch tử hành hung cha tử vong, ép mẹ lau dọn hiện trường

Danh tính nghịch tử hành hung cha tử vong, ép mẹ lau dọn hiện trường

Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị ho, sốt

Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị ho, sốt

Băng suối thăm vườn sầu riêng, 2 người phụ nữ bị lũ cuốn

Băng suối thăm vườn sầu riêng, 2 người phụ nữ bị lũ cuốn

Danh tính bé trai tử vong trên đường đi bán vé số, nghi rò rỉ điện

Danh tính bé trai tử vong trên đường đi bán vé số, nghi rò rỉ điện

Cà Mau: Triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả quy mô lớn

Cà Mau: Triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả quy mô lớn

Chân dung chủ hộ kinh doanh sản xuất bim bim giả tuồn vào hàng quán quanh trường học ở Lạng Sơn

Chân dung chủ hộ kinh doanh sản xuất bim bim giả tuồn vào hàng quán quanh trường học ở Lạng Sơn