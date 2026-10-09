Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Một chú chó thông minh đã trở thành "người hùng bốn chân" sau khi chạy ra giữa đường, chặn xe tuần tra của cảnh sát và liên tục sủa để thu hút sự chú ý. Nhờ hành động này, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện và cứu chủ nhân của nó, người đang nằm bất động trong gara và không thể tự đứng dậy.

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