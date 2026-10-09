Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

3 tầng đầu tiên của một tòa nhà ở quận Maltepe, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỹ, đã bị sập vào khoảng 5h40 ngày 8/10 theo giờ địa phương. Theo báo cáo, ít nhất 10 người bị mắc kẹt bên trong phần sập của tòa nhà chung cư vào thời điểm đó và 3 người vẫn chưa được giải cứu.
Video 14:30 09/10/2026

Bảo Châu | Theo Phụ nữ sức khỏe

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