Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

3 tầng đầu tiên của một tòa nhà ở quận Maltepe, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỹ, đã bị sập vào khoảng 5h40 ngày 8/10 theo giờ địa phương. Theo báo cáo, ít nhất 10 người bị mắc kẹt bên trong phần sập của tòa nhà chung cư vào thời điểm đó và 3 người vẫn chưa được giải cứu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tai-nan-thuong-tam-sap-toa-nha-7-tang-nhieu-nguoi-bi-mac-ket-ben-trong-it-nhat-1-nguoi-khong-qua-khoi-770489.html