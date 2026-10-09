Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 09/10/2026 13:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG từ ngày 10/10 đến 20/10 này nhé!

Con giáp tuổi Tý

Từ ngày 10/10 đến 20/10, Chính Quan soi đường, người tuổi Tý khẳng định vị thế của mình. Với đầu óc minh mẫn, bạn thường đưa ra được những phương pháp giải quyết vấn đề cực kì mới mẻ. Người làm lãnh đạo cũng nhận được sự kính trọng và khâm phục của nhân viên cấp dưới. Bạn đề ra được những đường lối đúng đắn, giúp tập thể thoát khỏi lối mòn và hướng tới những mục tiêu có tính khả thi.

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Không những vậy, mặt tiền bạc khá ổn định, con giáp này giữ được ví tiền của mình, không bị kẻ xấu dụ dỗ lừa gạt. Bạn biết cách cân đối chi tiêu trong gia đình, không bao giờ để rơi vào tình trạng túng thiếu.

Con giáp tuổi Mão

Từ ngày 10/10 đến 20/10, tuổi Mão có thể thực hiện tốt những mục tiêu và kế hoạch đã đặt ra, chỉ cần quyết tâm và giữ tinh thần lạc quan, không sợ khó khăn. Ngoài ra, bản mệnh hãy học hỏi từ cách giải quyết vấn đề từ những người khác để bản thân tiến bộ mỗi ngày. Không những vậy, người tuổi Mão đang được người thân hỗ trợ chuyện tiền nong trong lúc khó khăn, vì thế con giáp này đừng lo lắng nhiều quá. 

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tình cảm, nhờ tam hợp che chở, hôm nay là một ngày tràn ngập hứng khởi niềm vui. Con giáp này sẽ không gặp phải bất cứ trở ngại nào trong ngày này, nếu có tình cảm với ai, bản mệnh hãy chủ động bày tỏ tình cảm của mình xem sao.

Con giáp tuổi Thìn

Từ ngày 10/10 đến 20/10, là ngày hạnh phúc của con giáp tuổi Thìn lại có Tam hợp nên đây cũng là thời gian bản mệnh có thể tận hưởng sự lãng mạn với bạn đời, tìm kiếm sự hài hòa trong đời sống cá nhân.

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Không những vậy, tuổi Thìn có Thiên Tài chiếu mệnh nên khá thông minh, nhanh nhẹn nhưng đôi lúc còn hơi ba hoa, chú trọng tiểu tiết. Sự nghiệp thì hay có những may mắn bất ngờ, nhưng muốn may mắn lâu dài thì tùy thuộc vào thái độ làm việc của bạn. Là con giáp có chí lớn, bạn đòi lại được quyền lợi trong công việc nhưng đôi khi làm việc còn thiên về cảm tính khá nhiều nên vẫn chưa phát được.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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