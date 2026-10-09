Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Trong 7 ngày tới, Thương Quan chiếu mệnh, người tuổi Ngọ dễ gặp phải mâu thuẫn với người làm lãnh đạo. Bạn nên hành xử bình tĩnh, thận trọng, đừng nói những lời quá khích khiến đối phương mất mặt.

Hỏa khắc Kim, hãy cẩn trọng trước nguy cơ kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ giữa bạn và người ấy. Dù đôi bên có điều gì không vừa lòng nhau thì cũng đừng để chiến tranh lạnh xảy ra quá lâu, khiến bầu không khí gia đình trở nên nặng nề.

Với người làm lãnh đạo, con giáp này cũng không nên chuyên quyền, độc đoán, bắt người khác phải nghe theo ý kiến của mình. Có những lúc cấp dưới sẽ có cái nhìn đa chiều và sát với thực tế hơn bạn đấy. Hãy thử lắng nghe xem sao.

Con giáp tuổi Tuất

Trong 7 ngày tới, những mâu thuẫn trong việc cạnh tranh các giá trị trong công việc khiến tuổi Tuất luôn có cảm giác bấp bênh. Con giáp này thường xuyên tự hỏi là những người bên cạnh mình có đáng tin hay không.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất nên lập kế hoạch cho những việc lớn khi vừa bắt đầu ngày mới. Bản mệnh sẽ thực hiện mọi việc một cách nhẹ nhàng, không có khó khăn nào có thể ngăn trở nên bản mệnh có kế hoạch và tầm nhìn rõ ràng.

Sức khỏe của bản mệnh và các thành viên trong gia đình thời gian này bị ảnh hưởng không nhỏ bởi thời tiết. Dù không có bệnh thì bản mệnh cũng phải thận trọng với thời tiết khắc nghiệt như hiện tại, nếu không bản mệnh sẽ thường xuyên trong tình trạng mệt mỏi, khó tập trung làm việc.

Con giáp tuổi Hợi

Trong 7 ngày tới, Kiếp Tài cản trở, người tuổi Hợi sẽ có một ngày làm việc khá vất vả. Bạn không nhận được sự giúp đỡ của người khác, thậm chí còn bị cấp trên chèn ép, khiến hiệu suất công việc sụt giảm.

Ảnh minh họa: Internet

Hãy bình tĩnh để có thể đối diện với những điều không như ý trong công việc. Chỉ cần cố gắng làm việc hết mình là bạn sẽ không thẹn với lòng. Kết quả công việc cuối cùng có thể chứng minh bạn là ai.

Thổ khắc Thủy, chuyện tình cảm cũng đem tới cho con giáp này nhiều cảm giác âu lo. Bạn không chắc về tình cảm của người ấy dành cho mình. Dường như người ấy quá thờ ơ, dửng dưng trước những hi sinh của bạn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!