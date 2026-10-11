Một phụ nữ ở xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ) bị nước cuốn trôi khi di chuyển qua ngầm tràn giữa 2 bản. Lực lượng chức năng đang khẩn trương tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Theo thông tin báo Thanh Niên, ngày 11/10, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo và Đồn biên phòng Ra Mai phối hợp lực lượng công an, chính quyền địa phương, người dân vừa tìm thấy thi thể bà Hồ Thị Liêu (50 tuổi, dân tộc Chứt, trú tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa).

Ảnh minh họa: Internet

Như trước đó báo Dân trí đưa tin, vào khoảng 12h15 ngày 10/10, bà L. băng qua con suối ở bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa để về nhà, không may trượt chân rồi bị nước cuốn trôi. Thời điểm này, trên địa bàn xã Dân Hóa xảy ra mưa lớn, nước trên sông, suối dâng cao.

Nhận thông tin, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo và Đồn Biên phòng Ra Mai, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã điều động lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân xã Dân Hóa tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Đến 8 giờ 15 sáng 11.10, lực lượng chức năng phát hiện thi thể bà Liêu tại vị trí cách nơi gặp nạn khoảng 2,5 km về phía hạ nguồn.

Sau khi tìm thấy, thi thể nạn nhân được đưa về gia đình để hoàn tất các thủ tục và tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Đại diện 2 đồn biên phòng cũng đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình nạn nhân vượt qua mất mát, sớm ổn định cuộc sống.

3 bé gái tử vong thương tâm do lũ cuốn ở Sơn La Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm xuyên đêm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ lũ cuốn trôi 3 trẻ em tại xã Gia Phù, tỉnh Sơn La. Chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình lo hậu sự theo phong tục.

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