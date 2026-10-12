Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng nhẫn 4 số 9 tăng mạnh 1 triệu đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 141,3 triệu đồng, bán ra 144,3 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 141,3 triệu đồng, bán ra 144,3 triệu đồng…

Theo thông tin báo Thanh Niên , Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giữ giá vàng miếng SJC không đổi so với cuối tuần qua, mua vào 141,8 triệu đồng, bán ra 144,8 triệu đồng. ACB mua vào 141,5 triệu đồng, bán ra 144,5 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng 300.000 đồng mỗi lượng, mua vào 142,3 triệu đồng, bán ra 143,8 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 141,3 triệu đồng, bán ra 144,8 triệu đồng…

Theo biểu đồ giá vàng trên Kitco, trong khoảng thời gian giao dịch được hiển thị, giá vàng dao động từ 4.184 đến 4.204 USD/ounce, với biên độ khoảng 20 USD.

Theo thông tin báo VietNamNet , lúc 7h12 ngày 12/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế được Kitco niêm yết ở mức 4.201,4 USD/ounce (mua vào) và 4.203,4 USD/ounce (bán ra), tăng 7,8 USD, tương đương 0,19% so với mức tham chiếu của Kitco.

Đáng chú ý, giá vàng có thời điểm giảm mạnh từ vùng 4.194 USD/ounce xuống sát 4.184 USD/ounce, sau đó đảo chiều tăng nhanh, vượt qua các mốc 4.190 USD, 4.195 USD và 4.200 USD/ounce.

Giá vàng giao ngay mở đầu tuần trước ở mức 4.142 USD/ounce, sau đó giảm xuống đáy tuần là 4.066 USD/ounce vào ngày 8/10. Giá vàng giảm khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, trong bối cảnh thị trường lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục nâng lãi suất.

Đến cuối tuần, giá vàng phục hồi nhờ đồng USD suy yếu, lợi suất trái phiếu giảm và giá dầu đi xuống sau những thông tin tích cực về đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Giá vàng có lúc lên đỉnh tuần 4.207 USD/ounce vào sáng 10/10, sau đó điều chỉnh nhẹ quanh mốc kháng cự 4.200 USD/ounce.

Tâm lý người tiêu dùng Mỹ suy yếu và kỳ vọng lạm phát tăng hỗ trợ vàng như một tài sản phòng ngừa lạm phát. Chốt tuần, giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.195 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh mức 4.220 USD/ounce.

Thị trường hiện tập trung vào dữ liệu lạm phát CPI và PPI của Mỹ trong tuần tới. Ngoài ra, giới đầu tư cũng theo dõi các khảo sát hoạt động sản xuất tại một số khu vực và phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh.

Ông Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options, cho rằng báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 của Mỹ sẽ ảnh hưởng đến diễn biến giá vàng trong ngắn hạn. Dữ liệu này cũng cung cấp thêm manh mối về định hướng chính sách của Fed trong trung hạn. Tuy nhiên, ông Grady lưu ý thị trường cần đánh giá tổng thể nhiều yếu tố, thay vì chỉ dựa vào một số liệu riêng lẻ.

Theo ông Grady, giới đầu tư đang chờ dữ liệu kinh tế để xác định bước đi tiếp theo của Fed. Báo cáo việc làm Mỹ chỉ tạo thêm 29.000 việc làm đã khiến thị trường kỳ vọng Fed sẽ không tiếp tục tăng lãi suất. Quyết định cuối cùng còn phụ thuộc vào cách ngân hàng trung ương đánh giá các số liệu kinh tế.