Danh tính người phụ nữ lừa tiền 50 phụ huynh bằng chiêu 'chạy trường'

Đời sống 21/08/2026 14:16

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đang khẩn trương tìm thông tin 50 bị hại trong vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến việc hứa hẹn xin nhập học vào các lớp đầu cấp trên địa bàn.

Theo thông tin từ VietNamNet, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đang tìm 50 người được xác định là bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc nhận tiền, hứa hẹn “chạy trường” cho học sinh vào lớp 1, 6 và 10.

Theo thông báo, vụ án xảy ra tại một số trường học trên địa bàn TP Đồng Nai trong khoảng thời gian từ năm 2022-2024. Các đối tượng đưa ra thông tin gian dối, nhận tiền để hứa hẹn xin cho học sinh vào các lớp đầu cấp.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Bùi Thị Hòa (SN 1982, ngụ khu phố 4) và Trần Anh Phượng (SN 1963, ngụ khu phố 5, đều thuộc phường Trảng Dài) là những người liên quan trực tiếp.

Danh tính người phụ nữ lừa tiền 50 phụ huynh bằng chiêu 'chạy trường' - Ảnh 1
Công an Đồng Nai tìm 50 người bị hại trong vụ "chạy trường"

Theo thông tin từ VOV, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, Hòa đưa ra thông tin gian dối với bà Phượng rằng mình có các mối quan hệ có thể xin nhập học cho học sinh vào các trường trên địa bàn.

Tin tưởng thông tin trên là thật, bà Phượng đã đứng ra tiếp nhận hồ sơ và tiền của những người có nhu cầu “chạy trường”, sau đó chuyển lại cho Hòa. Tuy nhiên, Hòa không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền nhận được. Quá trình điều tra xác định Hòa đã chiếm đoạt tiền của 50 trường hợp.

Liên quan vụ việc, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Hòa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi bị bắt, bị can Hòa khai đã chiếm đoạt tiền của 50 trường hợp để hẹn "chạy" xin nhập học cho học sinh vào 15 trường tiểu học, THCS, THPT ở TP Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu trước đây.

Hiện cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ vai trò của những người liên quan, đồng thời xác định những người bị hại và các trường hợp liên quan.

Công an TP Đồng Nai đề nghị người là bị hại hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ “chạy trường” chủ động trình báo, cung cấp tài liệu cho điều tra viên Dương Tây Phương qua số 0974 425 819 để phục vụ công tác điều tra.

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