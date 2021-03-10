Một thanh niên ở huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) vừa bị cơ quan chức năng ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, cướp tài sản.

Theo nguồn tin từ Tiền Phong, trước đó, vào tháng 1 và 2/2021, Ksơr Y Pháo (buôn Hiao 2, xã Ea Hiao) thường xuyên chạy xe máy đến các rẫy cà phê cách xa khu dân cư nằm trên địa bàn huyện Ea H’leo. Thấy bé gái nào ở nhà một mình, Y Pháo sẽ giả vờ vào xin nước uống. Sau đó, Y Pháo dùng dao khống chế cướp tài sản, giở trò hiếp dâm, dâm ô các bé gái.

Y Pháo tại cơ quan điều tra - Ảnh: Tiền Phong

Trong quá trình thực hiện hành vi, Y Pháo còn dùng điện thoại quay lại. Với thủ đoạn đó, Y Pháo đã gây ra tổng cộng 2 vụ cướp tài sản, có hành vi dâm ô đối với 2 trẻ em ở xã Ea Hiao và hiếp dâm người dưới 16 tuổi ở xã Dliê Yang.

Tại cơ quan điều tra, y đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Ngoài ra, Y Pháo còn khai thường xem phim đồi trụy và có ý định giao cấu với trẻ em từ 13 tuổi trở xuống.

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