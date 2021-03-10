Bất ngờ cặp song sinh hiếm gặp, 1 bé còn nguyên trong bọc ối

Các bác sĩ cho biết một em bé chào đời với nguyên túi ối bao quanh là điều hiếm gặp. Hơn nữa, đây lại là trường hợp song sinh nhưng chỉ có một bé vẫn còn trong bọc ối.

Theo nguồn tin từ Vietnamnet, sáng 9/3/2021, các bác sĩ khoa Sản 2 – Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ thực hiện phẫu thuật thành công cho một thai phụ 28 tuổi mang song thai 31 tuần 4 ngày, trong đó bé thứ hai chào đời vẫn còn nguyên trong bọc ối.

Thai phụ N.T.T. (trú tại xã Minh Phú, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) vào viện trong tình trạng đau bụng, ối vỡ non, cổ tử cung đã mở 4cm nên được chỉ định phẫu thuật lấy thai. Trong quá trình mổ đón cặp song sinh, bé trai thứ nhất chào đời thuận lợi. Đến bé trai thứ hai, các bác sĩ rất bất ngờ khi bé vẫn còn nằm trong bọc ối.

Đội ngũ y bác sĩ phải rạch túi nước ối đưa bé ra ngoài và cắt dây rốn. Cân nặng lần lượt của 2 bé là 1.9kg và 1.5kg.

Em bé song sinh còn nguyên trong bọc ối - Ảnh: Vietnamnet

Do sinh non nên hai bé được đưa về theo dõi, chăm sóc tại khoa Nhi Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ. Hiện tại, sức khỏe của cả mẹ và bé đã ổn định.

TS. BS Nguyễn Hữu Trung – Giảng viên Đại học Y Dược Tp. HCM, Trưởng Phòng khám Phụ sản Hoàng Gia cho biết đẻ bọc ối là một trong những trường hợp rất hiếm gặp trong sản phụ khoa. Hơn 20 năm làm nghề cho đến nay, anh chỉ gặp 2 trường hợp. Thông thường khi chuyển dạ, sau khi cổ tử cung đã mở, dưới tác động của cơn gò tử cung làm tăng áp lực trong buồng ối, màng ối sẽ vỡ và nước ối chảy ra ngoài. Thông thường, màng ối rất mềm, mỏng và dễ vỡ. Như vậy, một em bé chào đời với nguyên túi ối bao quanh là điều hiếm gặp. Hơn nữa, đây lại là trường hợp song sinh nhưng chỉ có một bé vẫn còn trong bọc ối.

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