Nữ giáo viên rơi lầu thừa nhận có dùng thước đánh học sinh

Xã hội 10/03/2021 19:44

Tại buổi làm việc cùng ban giám hiệu nhà trường và phụ huynh học sinh, nữ giáo viên rơi lầu thừa nhận có dùng thước đánh vào tay học sinh.

Theo nguồn tin của Zing, ngày 10/3, ông Phan Đoàn Thái, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Thuận, xác nhận vụ việc cô G., giáo viên lớp 1 trường Tiểu học Phú Tài được phát hiện sau khi rơi lầu vào chiều 9/3.

Ông Thái cho biết theo báo cáo của nhà trường, khoảng 14h15 ngày 9/3, một phụ huynh đến trường phản ánh việc cô G. đánh học sinh.

Ngay sau đó, cô G. đã có buổi làm việc cùng ban giám hiệu nhà trường và phụ huynh học sinh. Trong buổi làm việc, cô giáo này đã thừa nhận có dùng thước đánh vào tay học sinh.

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 Khu vực phát hiện cô cô G. bị thương - Ảnh: Zing 

Trong lúc chờ hoàn thành biên bản, cô G. xin ra ngoài đi vệ sinh. Một lúc sau, mọi người nghe tiếng la và phát hiện cô G. nằm dưới sân trường.

Các giáo viên đã đưa cô G. đi cấp cứu. Sau đó, nạn nhân được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, để phẫu thuật ở tay và xương chậu. Hiện, sức khỏe của cô ổn định.

Được biết, nữ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, các đồng nghiệp đang quyên góp tiền để điều trị cho nữ giáo viên này.

"Khi xảy ra vụ việc không ai chứng kiến nên chưa thể xác định cô giáo nhảy lầu hay té ngã", ông Thái nói.

Hiện, vụ việc nữ giáo viên rơi lầu vẫn đang tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.

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