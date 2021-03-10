Đồng Nai: Nam thanh niên đẩy bố ruột ngã chết sau cuộc nhậu

Xã hội 10/03/2021 22:01

Trong lúc xảy ra xô xát, Sang đẩy bố ruột té ngã khỏi lan can gác rơi xuống nền phòng trọ khiến ông Giang tử vong ngay sau đó.

Theo nguồn tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, ngày 10/3, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Hoàng Sang (28 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Theo thông tin ban đầu, chiều 6/2, sau khi “ăn nhậu” cùng với mấy người bạn của ông Ngô Hoàng Giang (61 tuổi, là cha ruột của Sang) tại phòng trọ ở xã Phước Thiền. Trong suốt buổi nhậu, giữa hai cha con Sang có xảy ra mâu thuẫn nhưng được mọi người can ngăn.

Sau đó, Sang lên gác ngủ và bị ông Giang xông lên đấm 2 cái vào bụng. Lúc này, Sang đứng dậy, dùng 2 tay đẩy làm ông Giang bị ngã khỏi lan can gác và rơi xuống nền nhà trọ.

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 Ngô Hoàng Giang tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an Đồng Nai 

Mặc dù được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng ông Giang đã tử vong sau đó vì vết thương quá nguy hiểm.

Riêng Sang đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Hiện, vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ.

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