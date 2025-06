Đây chính là thành phần làm trắng da không gây bắt nắng được chuyên gia khuyên dùng, bạn đã biết chưa?

Xét về nguồn gốc niacinamide (hay Nicotinamid) có thể xem là 1 dẫn xuất của vitamin B3, được chiết xuất từ tự nhiên, an toàn và lành tính. Do đó, bản thân tinh chất niacinamide cũng đã được công nhận là 1 thành phần dưỡng da mang nhiều lợi ích vượt trội và được đánh giá ít có khả năng gây kích ứng da hay các tác dụng phụ đáng kể khi sử dụng so với các thành phần khác.

Do đó, việc bôi các sản phẩm có niacinamide tại chỗ có liên quan đến các lợi ích khác nhau cho da như sau: