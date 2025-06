Top 4 món ăn giúp da sáng khỏe và làm chậm quá trình lão hóa từ bên trong

Ngoài ra, trong cá hồi còn chứa vitamin A, B, D, các khoáng chất như canxi, kali, natri, magie, kẽm… giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ da trước sự tấn công của gốc tự do, giảm tác hại của tia UV, ngăn ngừa hoặc giảm viêm nhiễm, kích ứng da.

Cà chua

Theo các nghiên cứu, cà chua có chứa lycopene giúp ngăn ngừa nguy cơ ung thư da do tia UV, giảm cháy nắng và da không đều màu. Vitamin C trong cà chua giúp tăng sinh collagen tạo độ săn chắc, đàn hồi cho làn da sáng mịn, tươi trẻ. Ngoài ra, cà chua còn chứa một lượng lớn các hợp chất như carotene, vitamin E, vitamin B1, B3, B5, B6, B9 giúp tẩy tế bào chết tự nhiên, ngăn ngừa lão hóa, loại bỏ mụn đầu đen, cân bằng sắc tố. Vì những lý do này, từ lâu cà chua được sử dụng để làm da trắng sáng và mịn màng hơn.

Sữa chua

Sữa chua giàu lợi khuẩn probiotic, có tác dụng cải thiện vẻ đẹp làn da bằng cách kích thích cơ thể giảm tiết hormone androgen và IGF-1. Từ đó, giúp giảm nguy cơ tắc nghẽn nang lông – nguyên nhân hàng đầu gây viêm nang lông, dẫn đến mụn trứng cá. Nguồn lợi khuẩn probiotic trong sữa chua còn góp phần cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột, giúp tăng sức đề kháng, giảm nguy cơ viêm nhiễm, hỗ trợ phục hồi tổn thương da.

Sữa chua còn chứa nhiều dưỡng chất quan trọng như protein, các vitamin và khoáng chất, góp phần cải thiện sức khỏe tổng thể, cải thiện vẻ đẹp làn da.

Bông cải xanh

Bông cải xanh chứa flavonoid, carotenoid, lutein,… có công dụng tuyệt vời trong việc đào thải các gốc tự do, tái tạo da nhanh chóng, giúp giảm dị ứng và viêm nhiễm. Không chỉ hỗ trợ làn da khỏe mạnh, các chất chống oxy hóa và vitamin C, B, đồng và kẽm trong bông cải xanh giúp da trắng sáng tự nhiên, điều chỉnh sắc tố da và mang lại làn da hồng hào, sáng mịn.

Đặc biệt, bông cải xanh chứa glucoraphanin, đồng, selen, kẽm, phốt pho và carotene có tác dụng tuyệt ngăn chặn tác hại của tia UV, tăng cường hệ thống miễn dịch của da một cách đáng kinh ngạc. Từ những lợi ích trên có thể thấy súp lơ xanh là thực phẩm lý tưởng giúp da trắng sáng và mềm mịn.

Làm gì để có được làn da căng bóng tự nhiên?

Cùng với việc bổ sung thực phẩm giúp da căng bóng tự nhiên, bạn cũng nên quan tâm đến lối sống khoa học có vai trò quan trọng đối với sức khỏe và vẻ đẹp làn da. Sau đây là một vài lưu ý:

Uống đủ nước. Tùy tuổi tác, cơ địa, tình trạng sức khỏe, bệnh nền kèm theo mà nhu cầu bổ sung nước của mỗi người có thể khác nhau. Tuy nhiên, nếu muốn có làn da căng bóng, mịn màng, bạn không nên chờ đến khi khát mới uống nước. Thay vào đó, nên duy trì thói quen uống nước đều đặn, khoảng 2 lít nước lọc mỗi ngày.

Hạn chế để da tiếp xúc quá nhiều hoặc thời gian dài với ánh nắng mặt trời cường độ cao. Bạn cũng có thể dùng kem chống nắng và các biện pháp che chắn phù hợp khác như áo khoác, đội nón, che dù…

Tránh tiếp xúc với môi trường ô nhiễm, khói bụi, hóa chất… vì có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe làn da, khiến da tổn thương hoặc lão hóa nhanh.

Vệ sinh da đúng cách cũng là thói quen rất quan trọng, giúp làm sạch lỗ chân lông, giảm tình trạng dầu tích tụ quá nhiều trên da. Bạn cũng có thể dưỡng ẩm da bằng biện pháp phù hợp.

Khi có vấn đề bất thường trên da như mụn, thâm, nám, nếp nhăn… nên thăm khám và điều trị kịp thời tại chuyên khoa da liễu và thẩm mỹ da. Tránh để lâu có thể khiến da tổn thương nặng hoặc lão hóa nhanh.

Chế độ làm việc, vận động vừa sức. Kiểm soát căng thẳng, lo âu, ngủ đủ giấc… góp phần nâng cao sức khỏe tổng thể, làm giảm tốc độ lão hóa và cải thiện vẻ đẹp làn da.