Táo đỏ có tác dụng gì? Cách chọn táo đỏ ngon, bổ dưỡng ai cũng cần biết

Táo đỏ, hay còn được gọi với cái tên quen thuộc là táo tàu, là một loại táo được sấy khô và dùng trong chế biến món ăn và y học cổ truyền. Sở dĩ táo đỏ có tên gọi như vậy là bởi vì chúng thường được trồng phổ biến nhất ở Trung Quốc, đặc biệt là tại các tỉnh Hà Bắc, Tân Cương, Tứ Xuyên, Vân Nam,... Ngoài ra, táo đỏ còn được trồng tại Hàn Quốc và Nhật Bản.

Táo đỏ là thực phẩm được nhiều người yêu thích vì chứa nhiều dưỡng chất quan trọng như chất xơ, vitamin C, kali, và các hợp chất chống oxy hóa. Hơn thế nữa, những dưỡng chất có trong táo đỏ giúp chị em phụ nữ làm đẹp da và cải thiện vóc dáng. Vì vậy, câu hỏi “Ăn nhiều táo đỏ có tốt không?” luôn được nhiều người quan tâm.

Tăng cường hệ miễn dịch: Táo đỏ giúp ngăn ngừa các bệnh tim mạch, ung thư, và tiểu đường. Hàm lượng vitamin C cao trong táo đỏ cũng tăng cường hệ miễn dịch và giúp giảm stress, hạn chế viêm nhiễm gan.

Giúp cải thiện giấc ngủ: Chiết xuất từ hạt và quả táo đỏ đã được chứng minh giúp tăng thời gian ngủ và chất lượng giấc ngủ. Ngoài ra, táo đỏ thường được sử dụng trong y học cổ truyền để hỗ trợ người mất ngủ và có rối loạn lo âu.

Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường trí nhớ: Các hợp chất chống viêm và chống oxy hóa trong táo đỏ có khả năng bảo vệ não và hỗ trợ tăng cường trí nhớ. Có nghiên cứu cho thấy chiết xuất từ thành phần của táo đỏ có thể giúp trong điều trị chứng bệnh Alzheimer ở động vật. Ngoài ra, chiết xuất từ hạt táo tàu đã được công bố trong tạp chí Ethnopharmacology có khả năng giảm triệu chứng của rối loạn lo âu ở liều thấp.

Giúp cải thiện sức khỏe tim và huyết áp: Táo đỏ cung cấp kali, mangan, flavonoid, triterpenoid và polysaccharide, có thể giúp cải thiện mạch máu, kiểm soát huyết áp, và hỗ trợ điều trị bệnh tim mạch.

Cách chọn táo đỏ ngon, chất lượng cao

Quan sát màu sắc: Nhiều người cho rằng táo tàu đỏ càng sẫm màu thì càng kém tươi do độ tuổi. Quan niệm này hoàn toàn sai lầm. Thực tế, táo tàu đỏ càng sẫm màu thì càng ngọt. Lý do là vì sau khi hái, vỏ táo tàu đỏ hầu như không đổi màu. Táo tàu càng sẫm màu thì càng chín và vị ngọt tự nhiên càng đậm đà. Vì vậy, khi mua táo tàu đỏ, hãy chọn những quả có màu sẫm hơn, vì táo tàu chín lâu hơn và sẽ ngọt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Quan sát lớp vỏ của táo: Khi mua táo đỏ, đừng chỉ nhìn vào kích thước; điều quan trọng là độ căng mọng của táo. Nếu phần thịt bên trong táo đỏ căng mọng, kéo theo lớp vỏ đầy đặn thì đó là táo tốt. Ngược lại, nếu táo đỏ chỉ to nhưng ít thịt và bị teo tóp thì đó không phải là táo tốt và không nên mua.

Chạm bằng tay: Cầm một nắm táo đỏ và bóp nhẹ để cảm nhận độ đàn hồi. Nếu táo có độ đàn hồi tốt, không bị lõm nhiều và nhanh chóng phục hồi thì đó là táo tốt. Nếu bạn ấn mà cảm thấy tay thậm chí chạm vào hạt, táo mỏng và teo lại, cho thấy chất lượng kém. Tránh mua những quả táo như vậy.

Quan sát cuống táo: Vì táo tàu đỏ có hàm lượng đường rất cao nên rất dễ bị côn trùng xâm nhập. Do đó, khi mua táo tàu đỏ, điều quan trọng là phải kiểm tra xem có lỗ sâu gần phần cuống của quả táo. Nếu có lỗ nhỏ, nghĩa là chúng đã bị sâu và nên tránh mua. Bạn cũng có thể dùng tay véo quả. Nếu thịt quả mềm và rỗng, có thể nó cũng đã bị sâu.

Ảnh minh họa: Internet

Nhìn vào phần thịt táo: Bạn có thể bẻ một quả táo tàu đỏ và quan sát phần thịt bên trong. Nếu là táo tàu đỏ tốt, phần thịt bên trong đều có màu sắc đồng đều. Nếu là táo tàu đỏ kém chất lượng, phần thịt bị sẽ chuyển sang màu nâu sau khi bẻ. Không nên mua những quả táo đỏ như vậy.

Ăn nhiều táo đỏ có sao không?

Ăn nhiều táo đỏ có sao không? Dù táo đỏ tốt là vậy, nhưng bạn cần nhớ đó là một vị thuốc nên khi ăn quá nhiều cũng có thể gây ra một số tác dụng phụ nhất định.

Theo các chuyên gia nghiên cứu, khi cơ thể hấp thụ quá nhiều táo tàu trong ngày thì rất dễ bị đầy hơi, chướng bụng. Vì thế, bạn chỉ nên dùng tối đa 5-6 quả nhỏ (khoảng 2-3 quả to) mỗi ngày để mang đến hiệu quả cho cơ thể của mình.

Ngoài ra, như đã đề cập thì táo đỏ có chứa đường, nếu bạn uống nhiều trà táo đỏ mỗi ngày mà cơ thể đang bị dư đường, nó dễ dẫn đến nguy cơ tiêu thụ lượng đường không hết, làm dư thừa khiến gây hại cho sức khỏe.