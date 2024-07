Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu của Đức cho thấy ung thư đường mật, rất ác tính trong khoang bụng, có thể gây buồn nôn, nôn mửa, vàng da và kém ăn. Tuy nhiên, khi các tế bào ung thư đường mật tiếp xúc với bromelain, các tế bào ung thư đường mật sẽ tự động trải qua quá trình apoptosis hoặc có thể làm giảm nguy cơ di căn của tế bào ung thư.

Liu Boren cho rằng điều này chứng tỏ rằng enzyme dứa rất mạnh và có thể dùng làm thuốc. Nó là một thành phần rất quan trọng trong liệu pháp dinh dưỡng.

Dứa tốt cho tim mạch

Theo báo Dân Trí, đã có công trình nghiên cứu cho thấy enzyme của quả dứa có khả năng chữa bệnh tim do có thể làm tan máu tụ dẫn đến cơn đau tim. Có báo cáo trong số 140 bệnh nhân mắc bệnh tim được điều trị bằng phương pháp này thì chỉ có 2% số người bị tử vong do lên cơn đau tim so với trước đó không dùng phương pháp này thì có tới 20% tử vong.

Ngoài ra, dứa là loại trái cây chứa kali rất cao mà natri lại rất thấp. Nếu bị cao huyết áp thì dứa là lựa chọn đúng đắn. Bởi dứa sẽ giúp cơ thể luôn duy trì được mức huyết áp ở trạng thái bình thường.

Dứa có lượng vitamin C dồi dào

Cơ thể người không thể tự sản xuất được, vì vậy bạn phải lấy vitamin C từ thực phẩm. Dứa có thể là một cách tốt để có vitamin C. Một cốc dứa có hơn 100% lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày và 10% vitamin B6 cho phụ nữ. Những chất chống oxy hóa này rất quan trọng đối với hệ thống miễn dịch. Vitamin C giúp cơ thể bạn hấp thụ các nguồn sắt từ thực vật. Vitamin C cũng bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương do gốc tự do, tình trạng viêm và có khả năng ngăn ngừa bệnh.

Các chất dinh dưỡng khác trong dứa bao gồm canxi, magiê, sắt, đồng, mangan và folate. Không có cholesterol và hầu như không có chất béo trong quả dứa.

Bác sĩ Liu Boren từ bệnh viện Đa khoa Đài Loan cho biết, dứa có lượng vitamin C cao gấp 5 lần táo và rất giàu axit hữu cơ, chất xơ, vitamin B1 và ​​kali.

Dứa tốt cho hệ tiêu hóa

Trong thân dứa người ta đã tìm thấy một loại chất có tên là Bromelain. Đây là một loại chất có tác dụng trung hòa dịch cơ thể mà không trở nên quá axit. Ngoài ra chất Bromelain còn có tác dụng giúp cơ thể điều chỉnh hoạt động của tuyến tụy, hỗ trợ hệ tiêu hóa. Chính vì thế nếu ăn dứa thường xuyên nó sẽ giúp cơ thể tiêu hóa được protein nhanh hơn và hệ tiêu hóa được hoạt động tốt hơn.

Những đối tượng không nên ăn dứa

Mặc dù dứa có rất nhiều công dụng tuy nhiên không phải ai cũng có thể ăn được loại quả này.

Chuyên gia Liu Boren nhắc nhở rằng enzyme dứa không giống như dứa vì chỉ số đường huyết của dứa không thấp. Nếu bạn muốn bổ sung enzyme dứa bằng cách ăn dứa, không những hiệu quả sẽ không cao mà lượng đường trong máu của bạn còn có thể tăng đột biến, gây ra bệnh tiểu đường và các vấn đề khác.

Ngoài ra, ông còn nhắc rằng một số người bị dị ứng với enzyme bromelain, vì enzyme này là một loại protein. Một số người sẽ bị dị ứng với loại protein này, gây ra các triệu chứng khó chịu như viêm da có mùi, hen suyễn và thậm chí là đau khớp.

Một số người có thể bị kích ứng miệng do tính axit và hàm lượng bromelain của quả. Ăn dứa với một chút muối hoặc với một sản phẩm từ sữa có thể làm giảm những tác dụng này. Điều quan trọng là phải phân biệt các triệu chứng này với phản ứng dị ứng, bao gồm ngứa và sưng môi, cổ họng và lưỡi.

Vì thế, muốn dung nạp vitamin C cho cơ thể bạn có thể chọn mua dứa để vừa tiết kiệm lại hiệu quả. Tuy nhiên vẫn phải nhớ đến lời dặn của chuyên khoa nhé!