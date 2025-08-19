Trà táo đỏ kỷ tử có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng 'đại kỵ' với 3 nhóm người này

Điều gì sẽ xảy ra khi kiên trì uống trà táo đỏ kỷ tử

Táo đỏ và kỷ tử là 2 dược liệu góp mặt trong nhiều bài thuốc Đông y từ xưa đến nay. Khi kết hợp chúng với nhau sẽ có một ly nước bổ dưỡng, mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch: Chất flavonoid trong kỷ tử có tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ mạch máu và có thể giúp ổn định huyết áp. Táo đỏ chứa kali và chất xơ, có thể giúp duy trì huyết áp ổn định và giảm cholesterol nhẹ nếu kết hợp với chế độ ăn lành mạnh. Việc uống trà táo đỏ kỷ tử đều đặn có thể giúp bạn duy trì một trái tim khỏe mạnh và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Cải thiện chất lượng giấc ngủ: Táo đỏ và kỷ tử đều có tác dụng an thần nhẹ, giúp thư giãn và giảm căng thẳng. Điều này đặc biệt hữu ích cho những người thường xuyên bị mất ngủ do căng thẳng. Sau 2 - 3 tuần sử dụng đều đặn, nhiều người cảm thấy dễ ngủ hơn và có giấc ngủ sâu hơn. Việc cải thiện chất lượng giấc ngủ không chỉ giúp bạn cảm thấy sảng khoái hơn vào buổi sáng mà còn có lợi cho sức khỏe tổng thể.

Cải thiện làn da, chống lão hóa: Táo đỏ và kỷ tử đều chứa nhiều chất chống oxy hóa như polyphenol và vitamin C, giúp giảm tác hại của gốc tự do. Sau một tháng uống trà táo đỏ kỷ tử, bạn có thể nhận thấy làn da sáng hơn, bớt khô và mịn màng hơn. Đặc biệt, khi kết hợp với việc uống đủ nước, hiệu quả cải thiện làn da sẽ càng rõ rệt hơn.

Bổ khí huyết: Hàm lượng vitamin A, B, C dồi dào cùng sắt, kẽm và selen trong hai loại quả này giúp tăng cường chức năng tái tạo máu, dưỡng huyết. Vì vậy, nếu bạn gặp tình trạng hoa mắt chóng mặt do thiếu máu, bạn hãy thường xuyên uống loại trà bổ dưỡng này. Loại trà này cũng giúp làn da của bạn trông tươi sáng và hồng hào hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Những người không nên uống trà táo đỏ kỷ tử

Người bị bệnh tiểu đường: Trong táo đỏ có chứa hàm lượng đường tự nhiên cao, nếu sử dụng thường xuyên có thể làm tăng đường huyết. Đối với người bị tiểu đường hoặc tiền tiểu đường, việc uống nước táo đỏ kỷ tử mà không kiểm soát liều lượng có thể khiến tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.

Người mới bị cảm: Những người vừa mới bị nhiễm gió lạnh hoặc nóng không nên uống trà táo đỏ kỷ tử. Việc này được giải thích bởi táo đỏ có thể gây đọng tà khí (lạnh hoặc nóng) trong cơ thể, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ: Phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ có cơ địa nhạy cảm, nên tránh sử dụng táo đỏ kỷ tử nếu không có chỉ dẫn của bác sĩ. Việc dùng sai liều lượng hoặc sử dụng nguyên liệu không đảm bảo chất lượng có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng táo đỏ và kỷ tử đúng cách không chỉ giúp phát huy tối đa lợi ích mà còn đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Nếu bạn thuộc nhóm đối tượng trên, hãy cân nhắc kỹ lưỡng hoặc tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi sử dụng.