Chuyên gia chia sẻ cách phân biệt giá đỗ sạch và giá đỗ ủ hóa chất đơn giản

Theo VTC News , PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết giá đỗ được ủ theo phương pháp truyền thống thường có hình dáng nhỏ, sợi giá dài 3-7 cm, thân hơi cong, màu vàng nhạt và đặc biệt là có nhiều rễ. Những cọng giá này không bóng bẩy nhưng chắc, giòn tự nhiên và có vị ngọt thanh.

Giá đỗ là một loại thực phẩm bổ dưỡng, giá rẻ nên rất được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, để làm cây giá đỗ được to mập, đẹp mắt, đặc biệt là nhanh mọc và phục vụ lượng giá đỗ nhiều, liên tục cho khách hàng, hiện nay không ít người bán hàng đã sử dụng đến những hóa chất độc hại để làm giá. Việc thường xuyên sử dụng những loại giá đỗ này, không những không mang lại lợi ích sức khỏe mà sớm muộn cũng “rước họa vào thân”. Vì thế, ngay sau đây chúng tôi sẽ giúp bạn phân biệt giá đỗ sạch và giá đỗ ngâm hóa chất đơn giản nhất.

“Một số người thấy giá đỗ mập, trắng đẹp thì cho là tốt, nhưng thực chất đó có thể là biểu hiện của việc dùng thuốc kích thích tăng trưởng. Loại giá này lớn nhanh nhưng không đạt giá trị dinh dưỡng, thậm chí còn tiềm ẩn rủi ro với sức khỏe”, ông Thịnh cảnh báo.

Ngược lại, giá đỗ sử dụng hóa chất thường phát triển nhanh chóng chỉ sau 1-2 ngày, thân to tròn, bóng mướt, mập mạp bất thường và ít rễ, thậm chí không có rễ. Khi ăn, loại giá này thường có cảm giác xốp, khô, không thơm, vị nhạt và dễ gãy vụn.

Giá đỗ chứa nhiều protein, vitamin và chất chống oxy hóa – những dưỡng chất có lợi cho tim mạch, tiêu hóa và hệ miễn dịch. Bên cạnh đó, việc sử dụng mầm đậu giúp tăng cường khả năng hấp thụ dưỡng chất so với đậu chưa nảy mầm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, môi trường sản xuất giá đỗ – thường ở nhiệt độ từ 30-35 độ C – là điều kiện lý tưởng cho vi sinh vật phát triển. Trong khi đó, nhiều người có thói quen ăn giá sống, đặc biệt khi ăn phở, bún, hay gỏi, mà không rửa kỹ. Điều này làm tăng nguy cơ tiếp xúc với vi khuẩn hoặc hóa chất tồn dư trong quá trình ủ.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh khuyến cáo người dân nên hạn chế ăn giá sống. Tốt nhất nên chần giá qua nước sôi hoặc chế biến kỹ trước khi dùng. Trước khi ăn, cần rửa sạch và có thể ngâm nước muối loãng khoảng 15 phút để loại bỏ phần nào vi sinh vật hoặc hóa chất còn sót lại.

Để nhận biết giá đỗ sạch, người tiêu dùng nên ưu tiên các tiêu chí sau:

Hình dáng: Giá sạch thường nhỏ, thân không đều nhau, có nhiều rễ. Trong khi giá ngâm hóa chất thường mập đều, bóng loáng và ít rễ.

Ảnh minh họa: Internet

Màu sắc: Giá sạch màu vàng nhạt tự nhiên. Giá ngậm hóa chất có màu trắng sáng, nhìn bắt mắt nhưng thiếu tự nhiên.

Mùi vị: Giá sạch khi ăn có vị ngọt nhẹ, nhiều nước, trong khi giá ngậm hóa chất thường nhạt và xốp.

Nếu có thể, người tiêu dùng nên tự làm giá đỗ tại nhà bằng các vật dụng đơn giản như lọ thủy tinh, khăn vải và đậu xanh, vừa an toàn vừa đảm bảo dinh dưỡng.

Giá đỗ rất giàu vitamin, cung cấp protein và chất chống oxy hóa hỗ trợ sức khỏe. Theo VNExpress, Giá đỗ cung cấp protein, chứa nhiều vitamin và chất chống oxy hóa hỗ trợ sức khỏe tim mạch, phù hợp với người đang ăn kiêng để giảm cân.

Cải thiện hệ tiêu hóa

Ăn giá đỗ thường xuyên góp phần tăng cường sức khỏe tiêu hóa. Quá trình nảy mầm hạt đậu xanh sẽ phân hủy carbohydrate, protein phức tạp thành các dạng đơn giản, giúp cơ thể tiêu hóa chúng dễ dàng hơn. Điều này góp phần làm giảm khả năng đầy hơi, chướng bụng, hỗ trợ quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn.

Hỗ trợ giảm cân

Với người đang giảm cân, giá đỗ là lựa chọn phù hợp trong chế độ ăn uống. Thực phẩm này ít calo nhưng giàu chất dinh dưỡng thiết yếu, không gây tăng cân. Hàm lượng chất xơ trong đậu xanh nảy mầm hỗ trợ tiêu hóa, thúc đẩy cảm giác no, giảm lượng calo tổng thể nạp vào. Hàm lượng protein cao trong đậu xanh góp phần xây dựng khối lượng cơ, cần thiết để đốt cháy calo ngay cả khi nghỉ ngơi.

Ảnh minh họa: Internet

Có lợi cho tim mạch

Nhiều chất dinh dưỡng trong giá đỗ như chất chống oxy hóa, kali, canxi có lợi cho tim. Chúng có tác dụng điều hòa huyết áp, hạ cholesterol, ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Các chất chống oxy hóa trong thực phẩm này cũng góp phần trung hòa các gốc tự do - tác nhân gây stress oxy hóa và viêm, cả hai đều liên quan đến bệnh tim. Kali giúp thư giãn mạch máu nên làm giảm huyết áp, điều hòa nhịp tim.

Kiểm soát lượng đường trong máu

Kiểm soát lượng đường trong máu rất quan trọng, nhất là với người bị tiểu đường. Giá đỗ có thể hỗ trợ điều chỉnh lượng đường trong máu do có chỉ số đường huyết thấp và hàm lượng chất xơ cao. Chất xơ trong đậu xanh nảy mầm làm chậm quá trình hấp thụ đường trong máu, duy trì chúng ở mức ổn định.