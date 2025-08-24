Đúng 20h hôm nay, ngày 24/8/2025, 3 con giáp có cơ may đổi đời, tiền nhiều vô kể, LỘC LÁ đủ đầy, tiêu xài rủng rỉnh, sự nghiệp lên nhanh như diều gặp gió

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/8/2025, tuổi Tỵ không cần phải lo lắng quá nhiều về công việc. Mọi chuyện dù khó khăn đến đâu thì cũng đều có cách giải quyết của riêng nó. Bản mệnh biết điều mình muốn là gì nên không ngần ngại vượt mọi chông gai, trở ngại để tiến bước.

Hôm nay tuổi Tỵ cũng nên chú ý đến sức khỏe của mình, mưa nắng thất thường cộng với nguy hiểm dịch bệnh càng khiến con giáp này phải cẩn trong nhiều hơn. Bên cạnh việc bảo vệ mình, bản mệnh cần tăng cường bổ sung vitamin để nâng cao sức đề kháng.

Có điều hôm nay ngũ hành Thủy Hỏa bất dung nên ảnh hưởng khá nhiều đến vận trình tình cảm của tuổi Tỵ. Con giáp này có thể sẽ đánh mất những gì mình đang có nếu không biết gìn giữ và trân trọng hạnh phúc hiện tại. Chẳng có gì là mãi mãi, tình cảm có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/8/2025, Thiên Ấn phù trợ, người tuổi Mùi có thể dựa vào sự linh hoạt, nhạy bén của bản thân để đạt được thành công trong sự nghiệp, nhất là với ai làm trong lĩnh vực nghệ thuật, dịch vụ… Bạn thậm chí có thể đạt được những điều mình không hề ngờ tới.

Ảnh minh họa: Internet

Người trẻ tuổi cũng có thể tìm được những ý tưởng sáng tạo mới gây ấn tượng cho cấp trên và mọi người xung quanh, khiến mọi người phải nhìn mình bằng ánh mắt khác xưa. Bạn hãy tin tưởng vào bản thân mình hơn nữa.

Nếu có ý định xuất hành vào ngày hôm nay, bản mệnh nên đi theo những hướng tốt đã được chỉ ra để công việc thêm phần may mắn, giảm bớt những rắc rối không mong muốn. Hướng tốt hôm nay là hướng Tây Nam.

Con giáp tuổi Hợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/8/2025, tới tuổi Hợi được quý nhân nâng đỡ theo đuổi con đường sự nghiệp. Nếu con giáp này cứ giữ mãi tâm trạng lơ lửng, thiếu tập trung rất có thể sẽ phải trả giá bằng những sai lầm. Bản mệnh cần chăm chỉ, chủ động và làm việc với thái độ tích cực hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Mối quan hệ giữa bản mệnh và đối phương cũng rất êm đẹp. Hãy dành thời gian nhiều hơn bên đối phương sẽ giúp mối quan hệ trở nên bền chặt và khăng khít hơn. Tình cảm gia đình cũng có những bước tiến mới, các thành viên hòa thuận, không còn khoảng cách hay bất đồng nhiều như như trước.

Tình hình sức khỏe của tuổi Hợi ở mức tạm ổn, không có nhiều chuyển biến. Bản mệnh cần phải bồi bổ cho bản thân mình nhiều hơn, xây dựng chế độ ăn uống, sinh hoạt khoa học, lành mạnh. Bên cạnh đó, con giáp này cần hạn chế thức khuya và căng thẳng bởi điều đó cũng tác động không tốt đến cơ thể.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!