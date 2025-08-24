Đúng 20h hôm nay, ngày 24/8/2025, 3 con giáp có cơ may đổi đời, tiền nhiều vô kể, LỘC LÁ đủ đầy, tiêu xài rủng rỉnh, sự nghiệp lên nhanh như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 24/08/2025 08:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp có cơ may đổi đời, tiền nhiều vô kể, LỘC LÁ đủ đầy, tiêu xài rủng rỉnh, sự nghiệp lên nhanh như diều gặp gió vào đúng 20h hôm nay, ngày 24/8/2025 này nhé!

Con giáp tuổi Tỵ 

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/8/2025, tuổi Tỵ không cần phải lo lắng quá nhiều về công việc. Mọi chuyện dù khó khăn đến đâu thì cũng đều có cách giải quyết của riêng nó. Bản mệnh biết điều mình muốn là gì nên không ngần ngại vượt mọi chông gai, trở ngại để tiến bước.

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/8/2025, 3 con giáp có cơ may đổi đời, tiền nhiều vô kể, LỘC LÁ đủ đầy, tiêu xài rủng rỉnh, sự nghiệp lên nhanh như diều gặp gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có điều hôm nay ngũ hành Thủy Hỏa bất dung nên ảnh hưởng khá nhiều đến vận trình tình cảm của tuổi Tỵ. Con giáp này có thể sẽ đánh mất những gì mình đang có nếu không biết gìn giữ và trân trọng hạnh phúc hiện tại. Chẳng có gì là mãi mãi, tình cảm có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

Hôm nay tuổi Tỵ cũng nên chú ý đến sức khỏe của mình, mưa nắng thất thường cộng với nguy hiểm dịch bệnh càng khiến con giáp này phải cẩn trong nhiều hơn. Bên cạnh việc bảo vệ mình, bản mệnh cần tăng cường bổ sung vitamin để nâng cao sức đề kháng.

Con giáp tuổi Mùi 

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/8/2025, Thiên Ấn phù trợ, người tuổi Mùi có thể dựa vào sự linh hoạt, nhạy bén của bản thân để đạt được thành công trong sự nghiệp, nhất là với ai làm trong lĩnh vực nghệ thuật, dịch vụ… Bạn thậm chí có thể đạt được những điều mình không hề ngờ tới. 

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/8/2025, 3 con giáp có cơ may đổi đời, tiền nhiều vô kể, LỘC LÁ đủ đầy, tiêu xài rủng rỉnh, sự nghiệp lên nhanh như diều gặp gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Người trẻ tuổi cũng có thể tìm được những ý tưởng sáng tạo mới gây ấn tượng cho cấp trên và mọi người xung quanh, khiến mọi người phải nhìn mình bằng ánh mắt khác xưa. Bạn hãy tin tưởng vào bản thân mình hơn nữa.

 

Nếu có ý định xuất hành vào ngày hôm nay, bản mệnh nên đi theo những hướng tốt đã được chỉ ra để công việc thêm phần may mắn, giảm bớt những rắc rối không mong muốn. Hướng tốt hôm nay là hướng Tây Nam.

Con giáp tuổi Hợi 

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/8/2025, tới tuổi Hợi được quý nhân nâng đỡ theo đuổi con đường sự nghiệp. Nếu con giáp này cứ giữ mãi tâm trạng lơ lửng, thiếu tập trung rất có thể sẽ phải trả giá bằng những sai lầm. Bản mệnh cần chăm chỉ, chủ động và làm việc với thái độ tích cực hơn.

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/8/2025, 3 con giáp có cơ may đổi đời, tiền nhiều vô kể, LỘC LÁ đủ đầy, tiêu xài rủng rỉnh, sự nghiệp lên nhanh như diều gặp gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mối quan hệ giữa bản mệnh và đối phương cũng rất êm đẹp. Hãy dành thời gian nhiều hơn bên đối phương sẽ giúp mối quan hệ trở nên bền chặt và khăng khít hơn. Tình cảm gia đình cũng có những bước tiến mới, các thành viên hòa thuận, không còn khoảng cách hay bất đồng nhiều như như trước.

Tình hình sức khỏe của tuổi Hợi ở mức tạm ổn, không có nhiều chuyển biến. Bản mệnh cần phải bồi bổ cho bản thân mình nhiều hơn, xây dựng chế độ ăn uống, sinh hoạt khoa học, lành mạnh. Bên cạnh đó, con giáp này cần hạn chế thức khuya và căng thẳng bởi điều đó cũng tác động không tốt đến cơ thể.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/8/2025, 3 con giáp tiến thẳng đến thành công, làm giàu dễ dàng, ngân khố vun đầy, điềm lành gõ cửa, cuộc đời giàu sang

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/8/2025, 3 con giáp tiến thẳng đến thành công, làm giàu dễ dàng, ngân khố vun đầy, điềm lành gõ cửa, cuộc đời giàu sang

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp tiến thẳng đến thành công, làm giàu dễ dàng, ngân khố vun đầy, điềm lành gõ cửa, cuộc đời giàu sang vào đúng 20h hôm nay, ngày 23/8/2025 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Lời trần tình của kẻ đăng clip nhạy cảm của vợ cũ lên mạng, xin tha thứ khi đứng trước tòa

Lời trần tình của kẻ đăng clip nhạy cảm của vợ cũ lên mạng, xin tha thứ khi đứng trước tòa

Đời sống 18 phút trước
Giá vàng hôm nay 24/8/2025: Vàng miếng SJC lập kỷ lục mới, tăng lên 128 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 24/8/2025: Vàng miếng SJC lập kỷ lục mới, tăng lên 128 triệu đồng/lượng

Đời sống 19 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/8/2025), 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'cá gặp nước', tiền tài tăng vọt, con đường làm giàu rộng mở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/8/2025), 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'cá gặp nước', tiền tài tăng vọt, con đường làm giàu rộng mở

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Bão số 5 Kajiki tăng lên cấp 12, có thể đạt cấp 13-14, giật cấp 16: Cực kỳ nguy hiểm, sắp gây mưa rất to

Bão số 5 Kajiki tăng lên cấp 12, có thể đạt cấp 13-14, giật cấp 16: Cực kỳ nguy hiểm, sắp gây mưa rất to

Đời sống 36 phút trước
Người đàn ông nghèo cưu mang 'vợ nhặt' 11 năm: 'Tôi muốn ra quê thăm nhưng không dám, mình lấy tư cách gì?"

Người đàn ông nghèo cưu mang 'vợ nhặt' 11 năm: 'Tôi muốn ra quê thăm nhưng không dám, mình lấy tư cách gì?"

Đời sống 52 phút trước
Tuần mới (25/8-31/8/2025), 3 con giáp cẩn thận đen đủi đủ đường, bất ổn dồn dập, tiền bạc thất thoát, đề phòng tai ương

Tuần mới (25/8-31/8/2025), 3 con giáp cẩn thận đen đủi đủ đường, bất ổn dồn dập, tiền bạc thất thoát, đề phòng tai ương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Máy bay hạ cánh khẩn cấp khi hành khách mê sảng và cố xông vào buồng lái

Máy bay hạ cánh khẩn cấp khi hành khách mê sảng và cố xông vào buồng lái

Thế giới 2 giờ 20 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 24/8/2025, 3 con giáp có cơ may đổi đời, tiền nhiều vô kể, LỘC LÁ đủ đầy, tiêu xài rủng rỉnh, sự nghiệp lên nhanh như diều gặp gió

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/8/2025, 3 con giáp có cơ may đổi đời, tiền nhiều vô kể, LỘC LÁ đủ đầy, tiêu xài rủng rỉnh, sự nghiệp lên nhanh như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Lưu Diệc Phi không ngần ngại để mặt mộc khi xuất hiện ở chốn đông người

Lưu Diệc Phi không ngần ngại để mặt mộc khi xuất hiện ở chốn đông người

Sao quốc tế 2 giờ 50 phút trước
Lật xe buýt chở 52 khách du lịch trên cao tốc, 5 người tử vong, hàng chục người bị thương

Lật xe buýt chở 52 khách du lịch trên cao tốc, 5 người tử vong, hàng chục người bị thương

Thế giới 3 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Khoảnh khắc kinh hoàng, máy bay bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội và rơi xuống chỉ ít phút sau khi cất cánh

Khoảnh khắc kinh hoàng, máy bay bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội và rơi xuống chỉ ít phút sau khi cất cánh

Người vợ sát hại chồng ở Phú Thọ bị khởi tố: Lời khai nhẫn tâm cùng giọt nước mắt muộn màng của người vợ

Người vợ sát hại chồng ở Phú Thọ bị khởi tố: Lời khai nhẫn tâm cùng giọt nước mắt muộn màng của người vợ

56 tiểu thương 'trắng tay' sau vụ chồng chém vợ rồi đốt nhà làm cháy chợ ở Cà Mau

56 tiểu thương 'trắng tay' sau vụ chồng chém vợ rồi đốt nhà làm cháy chợ ở Cà Mau

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/8/2025), 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'cá gặp nước', tiền tài tăng vọt, con đường làm giàu rộng mở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/8/2025), 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'cá gặp nước', tiền tài tăng vọt, con đường làm giàu rộng mở

Tuần mới (25/8-31/8/2025), 3 con giáp cẩn thận đen đủi đủ đường, bất ổn dồn dập, tiền bạc thất thoát, đề phòng tai ương

Tuần mới (25/8-31/8/2025), 3 con giáp cẩn thận đen đủi đủ đường, bất ổn dồn dập, tiền bạc thất thoát, đề phòng tai ương

Đúng ngày mai, thứ Hai 25/8/2025, 3 con giáp có vận trình xuôi chèo mát mái, sự nghiệp hưng thịnh, tiền nhiều vô số kể, sống trong Vinh Hoa Phú Quý

Đúng ngày mai, thứ Hai 25/8/2025, 3 con giáp có vận trình xuôi chèo mát mái, sự nghiệp hưng thịnh, tiền nhiều vô số kể, sống trong Vinh Hoa Phú Quý

Đúng ngày mai, thứ Hai 25/8/2025, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Hai 25/8/2025, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tử vi thứ Hai 25/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi thứ Hai 25/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 24/8/2025, 3 con giáp TÀI LỘC rộng mở, bứt phá công danh, bỏ túi đầy vàng, may mắn hội tụ, tiền đẻ ra tiền tỷ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 24/8/2025, 3 con giáp TÀI LỘC rộng mở, bứt phá công danh, bỏ túi đầy vàng, may mắn hội tụ, tiền đẻ ra tiền tỷ