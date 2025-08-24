Tuần mới (25/8-31/8/2025), 3 con giáp cẩn thận đen đủi đủ đường, bất ổn dồn dập, tiền bạc thất thoát, đề phòng tai ương

Tâm linh - Tử vi 24/08/2025 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp cẩn thận đen đủi đủ đường, bất ổn dồn dập, tiền bạc thất thoát, đề phòng tai ương trong tuần mới (25/8-31/8/2025) này nhé!

Con giáp tuổi Ngọ 

Tuần mới (25/8-31/8/2025), hung tinh ngáng trở, đường tài lộc của tuổi Ngọ không được vượng. Con giáp này dễ bị kẻ xấu lợi dụng, tiền bạc mồ hôi nước mắt cuối cùng mất đi không chút luyến lưu.

Tuần mới (25/8-31/8/2025), 3 con giáp cẩn thận đen đủi đủ đường, bất ổn dồn dập, tiền bạc thất thoát, đề phòng tai ương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ hôm nay cần phải thận trọng trước những lời mời gọi đầu tư. Đừng nghĩ kiếm tiền là chuyện dễ dàng, nên bình tĩnh suy xét, xem các phương án dự phòng, cân nhắc về khả năng của mình. Kế hoạch đầu tư đó có thể phù hợp với người khác nhưng có thể không phù hợp với con giáp này, hãy thật sự tỉnh táo.

Bên cạnh đó, Tý Ngọ tương xung gây nên không ít sóng gió trong mối quan hệ tình cảm của tuổi Ngọ với nửa kia. Bản mệnh cảm thấy mệt mỏi khi cứ phải hết lần này tới lần khác giải thích những chuyện mình không làm nhưng nửa kia cứ luôn ghen tuông mù quáng.

Con giáp tuổi Dậu 

Tuần mới (25/8-31/8/2025), Tỷ Kiên giáng họa, người tuổi Dậu dễ vướng phải tranh chấp với bạn bè, đồng nghiệp. Trước khi oán trách người khác, bạn cũng cần tự xem lại chính bản thân mình xem những việc mình làm đã thực sự đúng đắn hay chưa. 

Tuần mới (25/8-31/8/2025), 3 con giáp cẩn thận đen đủi đủ đường, bất ổn dồn dập, tiền bạc thất thoát, đề phòng tai ương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Bạn vốn là một người kiên định và có chí tiến thủ, nhưng đôi khi bạn chỉ thích nghe theo ý mình, không muốn nghe theo lời hướng dẫn hoặc khuyên bảo của người khác. Bạn có biết mình đang tự cô lập bản thân hay không? 

 

Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia rất tốt đẹp, đôi bên luôn quan tâm và chia sẻ với nhau mỗi ngày. Bạn tin tưởng vào nửa kia nên mỗi khi có vướng mắc gì, hai người luôn bàn bạc để đưa ra quyết định cuối cùng.

Con giáp tuổi Thân 

Tuần mới (25/8-31/8/2025), tuổi Thân gặp chút khó khăn về giao tiếp. Có thể bản mệnh nói chưa được rõ ràng hoặc đối phương không hiểu ý nên việc truyền đạt ý tưởng khá vất vả. Nếu vấn đề ở con giáp này thì nên tìm cách đơn giản hóa vấn đề, bởi sự phức tạp chỉ làm mọi thứ rối ren hơn thôi.

Tuần mới (25/8-31/8/2025), 3 con giáp cẩn thận đen đủi đủ đường, bất ổn dồn dập, tiền bạc thất thoát, đề phòng tai ương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mối quan hệ tình cảm cũng nảy sinh nhiều xung đột và bất đồng. Bản mệnh và đối phương vẫn chưa có hướng giải quyết để cả hai cùng cảm thấy thoải mái, vì còn yêu thương nên tạm bỏ qua cho nhau mà thôi. Nhưng chỉ đến khi đôi bên cùng ngồi lại chia sẻ và lắng nghe đối phương tình hình mới chuyển biến tốt lên được.

Nếu không còn lo lắng về vấn đề tiền bạc quá nhiều thì tuổi Thân cũng đừng vì thế mà trở nên lười biếng. Hãy chủ động tìm kiếm các cơ hội, thử thách bản thân với những trải nghiệm mới mẻ khác, để ngay cả khi không có tiền bạc như hiện tại thì cũng đều có thể giải quyết được.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trong vòng 3 tháng tiếp theo, 3 con giáp đánh bay vận xui, may mắn bám gót, rộng đường làm giàu, hỷ tín ngập nhà, tiền tài Phú Quý vây quanh

Trong vòng 3 tháng tiếp theo, 3 con giáp đánh bay vận xui, may mắn bám gót, rộng đường làm giàu, hỷ tín ngập nhà, tiền tài Phú Quý vây quanh

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp đánh bay vận xui, may mắn bám gót, rộng đường làm giàu, hỷ tín ngập nhà, tiền tài Phú Quý vây quanh trong vòng 3 tháng tiếp theo nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Bão số 5 Kajiki tăng lên cấp 12, có thể đạt cấp 13-14, giật cấp 16: Cực kỳ nguy hiểm, sắp gây mưa rất to

Bão số 5 Kajiki tăng lên cấp 12, có thể đạt cấp 13-14, giật cấp 16: Cực kỳ nguy hiểm, sắp gây mưa rất to

Đời sống 36 phút trước
Người đàn ông nghèo cưu mang 'vợ nhặt' 11 năm: 'Tôi muốn ra quê thăm nhưng không dám, mình lấy tư cách gì?"

Người đàn ông nghèo cưu mang 'vợ nhặt' 11 năm: 'Tôi muốn ra quê thăm nhưng không dám, mình lấy tư cách gì?"

Đời sống 52 phút trước
Tuần mới (25/8-31/8/2025), 3 con giáp cẩn thận đen đủi đủ đường, bất ổn dồn dập, tiền bạc thất thoát, đề phòng tai ương

Tuần mới (25/8-31/8/2025), 3 con giáp cẩn thận đen đủi đủ đường, bất ổn dồn dập, tiền bạc thất thoát, đề phòng tai ương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Máy bay hạ cánh khẩn cấp khi hành khách mê sảng và cố xông vào buồng lái

Máy bay hạ cánh khẩn cấp khi hành khách mê sảng và cố xông vào buồng lái

Thế giới 2 giờ 20 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 24/8/2025, 3 con giáp có cơ may đổi đời, tiền nhiều vô kể, LỘC LÁ đủ đầy, tiêu xài rủng rỉnh, sự nghiệp lên nhanh như diều gặp gió

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/8/2025, 3 con giáp có cơ may đổi đời, tiền nhiều vô kể, LỘC LÁ đủ đầy, tiêu xài rủng rỉnh, sự nghiệp lên nhanh như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Lưu Diệc Phi không ngần ngại để mặt mộc khi xuất hiện ở chốn đông người

Lưu Diệc Phi không ngần ngại để mặt mộc khi xuất hiện ở chốn đông người

Sao quốc tế 2 giờ 50 phút trước
Lật xe buýt chở 52 khách du lịch trên cao tốc, 5 người tử vong, hàng chục người bị thương

Lật xe buýt chở 52 khách du lịch trên cao tốc, 5 người tử vong, hàng chục người bị thương

Thế giới 3 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 25/8/2025, 3 con giáp có vận trình xuôi chèo mát mái, sự nghiệp hưng thịnh, tiền nhiều vô số kể, sống trong Vinh Hoa Phú Quý

Đúng ngày mai, thứ Hai 25/8/2025, 3 con giáp có vận trình xuôi chèo mát mái, sự nghiệp hưng thịnh, tiền nhiều vô số kể, sống trong Vinh Hoa Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 25/8/2025, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Hai 25/8/2025, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Uống trà xanh kiểu này rất tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Uống trà xanh kiểu này rất tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Sống khỏe 3 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Khoảnh khắc kinh hoàng, máy bay bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội và rơi xuống chỉ ít phút sau khi cất cánh

Khoảnh khắc kinh hoàng, máy bay bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội và rơi xuống chỉ ít phút sau khi cất cánh

Người vợ sát hại chồng ở Phú Thọ bị khởi tố: Lời khai nhẫn tâm cùng giọt nước mắt muộn màng của người vợ

Người vợ sát hại chồng ở Phú Thọ bị khởi tố: Lời khai nhẫn tâm cùng giọt nước mắt muộn màng của người vợ

56 tiểu thương 'trắng tay' sau vụ chồng chém vợ rồi đốt nhà làm cháy chợ ở Cà Mau

56 tiểu thương 'trắng tay' sau vụ chồng chém vợ rồi đốt nhà làm cháy chợ ở Cà Mau

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/8/2025), 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'cá gặp nước', tiền tài tăng vọt, con đường làm giàu rộng mở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/8/2025), 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'cá gặp nước', tiền tài tăng vọt, con đường làm giàu rộng mở

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/8/2025, 3 con giáp có cơ may đổi đời, tiền nhiều vô kể, LỘC LÁ đủ đầy, tiêu xài rủng rỉnh, sự nghiệp lên nhanh như diều gặp gió

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/8/2025, 3 con giáp có cơ may đổi đời, tiền nhiều vô kể, LỘC LÁ đủ đầy, tiêu xài rủng rỉnh, sự nghiệp lên nhanh như diều gặp gió

Đúng ngày mai, thứ Hai 25/8/2025, 3 con giáp có vận trình xuôi chèo mát mái, sự nghiệp hưng thịnh, tiền nhiều vô số kể, sống trong Vinh Hoa Phú Quý

Đúng ngày mai, thứ Hai 25/8/2025, 3 con giáp có vận trình xuôi chèo mát mái, sự nghiệp hưng thịnh, tiền nhiều vô số kể, sống trong Vinh Hoa Phú Quý

Đúng ngày mai, thứ Hai 25/8/2025, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Hai 25/8/2025, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tử vi thứ Hai 25/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi thứ Hai 25/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 24/8/2025, 3 con giáp TÀI LỘC rộng mở, bứt phá công danh, bỏ túi đầy vàng, may mắn hội tụ, tiền đẻ ra tiền tỷ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 24/8/2025, 3 con giáp TÀI LỘC rộng mở, bứt phá công danh, bỏ túi đầy vàng, may mắn hội tụ, tiền đẻ ra tiền tỷ