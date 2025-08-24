Tuần mới (25/8-31/8/2025), 3 con giáp cẩn thận đen đủi đủ đường, bất ổn dồn dập, tiền bạc thất thoát, đề phòng tai ương

Tuần mới (25/8-31/8/2025), hung tinh ngáng trở, đường tài lộc của tuổi Ngọ không được vượng. Con giáp này dễ bị kẻ xấu lợi dụng, tiền bạc mồ hôi nước mắt cuối cùng mất đi không chút luyến lưu.

Bên cạnh đó, Tý Ngọ tương xung gây nên không ít sóng gió trong mối quan hệ tình cảm của tuổi Ngọ với nửa kia. Bản mệnh cảm thấy mệt mỏi khi cứ phải hết lần này tới lần khác giải thích những chuyện mình không làm nhưng nửa kia cứ luôn ghen tuông mù quáng.

Tuổi Ngọ hôm nay cần phải thận trọng trước những lời mời gọi đầu tư. Đừng nghĩ kiếm tiền là chuyện dễ dàng, nên bình tĩnh suy xét, xem các phương án dự phòng, cân nhắc về khả năng của mình. Kế hoạch đầu tư đó có thể phù hợp với người khác nhưng có thể không phù hợp với con giáp này, hãy thật sự tỉnh táo.

Con giáp tuổi Dậu

Tuần mới (25/8-31/8/2025), Tỷ Kiên giáng họa, người tuổi Dậu dễ vướng phải tranh chấp với bạn bè, đồng nghiệp. Trước khi oán trách người khác, bạn cũng cần tự xem lại chính bản thân mình xem những việc mình làm đã thực sự đúng đắn hay chưa.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn vốn là một người kiên định và có chí tiến thủ, nhưng đôi khi bạn chỉ thích nghe theo ý mình, không muốn nghe theo lời hướng dẫn hoặc khuyên bảo của người khác. Bạn có biết mình đang tự cô lập bản thân hay không?

Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia rất tốt đẹp, đôi bên luôn quan tâm và chia sẻ với nhau mỗi ngày. Bạn tin tưởng vào nửa kia nên mỗi khi có vướng mắc gì, hai người luôn bàn bạc để đưa ra quyết định cuối cùng.

Con giáp tuổi Thân

Tuần mới (25/8-31/8/2025), tuổi Thân gặp chút khó khăn về giao tiếp. Có thể bản mệnh nói chưa được rõ ràng hoặc đối phương không hiểu ý nên việc truyền đạt ý tưởng khá vất vả. Nếu vấn đề ở con giáp này thì nên tìm cách đơn giản hóa vấn đề, bởi sự phức tạp chỉ làm mọi thứ rối ren hơn thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Mối quan hệ tình cảm cũng nảy sinh nhiều xung đột và bất đồng. Bản mệnh và đối phương vẫn chưa có hướng giải quyết để cả hai cùng cảm thấy thoải mái, vì còn yêu thương nên tạm bỏ qua cho nhau mà thôi. Nhưng chỉ đến khi đôi bên cùng ngồi lại chia sẻ và lắng nghe đối phương tình hình mới chuyển biến tốt lên được.

Nếu không còn lo lắng về vấn đề tiền bạc quá nhiều thì tuổi Thân cũng đừng vì thế mà trở nên lười biếng. Hãy chủ động tìm kiếm các cơ hội, thử thách bản thân với những trải nghiệm mới mẻ khác, để ngay cả khi không có tiền bạc như hiện tại thì cũng đều có thể giải quyết được.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!