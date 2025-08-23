Phúc Lộc Song Toàn, 3 con giáp cưỡi sóng vượt gió, hậu vận thành đạt, tình tiền viên mãn, cuộc sống lên hương trong 15 ngày đầu tháng 7 âm lịch

Trong 15 ngày đầu tháng 7 âm lịch, Thực thần hỗ trợ giúp Mùi thông minh, giỏi ăn nói, giỏi quản lý tài chính và linh hoạt trong việc sử dụng tiền bạc, điều này sẽ mang lại nguồn thu nhập đáng kể. Bạn cần nỗ lực rất nhiều trong công việc, nhưng đừng vì thế mà bỏ bê sức khỏe nhé, hãy bỏ tiền ra đi khám sức khỏe định kỳ, đừng tiếc khoản này.

Mùi có tư duy sáng suốt, ý tưởng mới lạ, sức chiến đấu mạnh mẽ, có thể đạt được thành tích tốt trong công việc, khiến đồng nghiệp phải ghen tị. Một số kẻ đang ngầm ghen ăn tức ở ra sức nói xấu bạn sau lưng nhưng cũng không thể hạ gục được bạn, họ mãi mãi là kẻ đứng phía sau thua kém so với bạn. Hỏa Thổ tương sinh, tình duyên của con giáp này rất tốt đẹp, có duyên ăn nói, được người khác giới để ý. Ngày này là ngày nhiều bạn tuổi Mùi nhận được tin tức tốt từ người thân ở phương xa, bạn bè cũ, hoặc gặp được người có cùng quê quán ở đất khách quê người.

Trong 15 ngày đầu tháng 7 âm lịch, công việc của tuổi Tỵ suôn sẻ nhờ có Chính Quan trợ mệnh, có tiến triển nhất định, nhất là những bạn sắp thi công chức, xin việc hoặc thi cử. Lúc mới kinh doanh chắc chắn ai cũng sẽ phải trải qua khá nhiều khó khăn, nhưng đừng vì vậy mà nản lòng, mọi thứ sẽ tốt đẹp dần lên thôi.

Tiền bạc rủng rỉnh, tha hồ chi tiêu, tiết kiệm quá cũng không phải là điều tốt. Nếu thích mua gì cho bản thân bạn cứ mạnh dạn mua sắm nhé. Những khoản quan trọng trong gia đình thì cần ý kiến của cả vợ lẫn chồng khi chi tiền.

Cục diện hai hành Hỏa tương hòa cho biết may mà có người ấy ở bên động viên, giúp bạn củng cố tinh thần làm việc, chống chọi với áp lực. Đằng sau lưng bạn có thể có vô vàn kẻ xấu nhưng vẫn còn có gia đình chống lưng.

Con giáp tuổi Thân

Trong 15 ngày đầu tháng 7 âm lịch, xuất hiện Tam hội khuyến khích bạn chỉ nên dành thời gian cho những người thân yêu và bạn bè chí cốt thôi. Nhiều người sẽ tìm đến để chia sẻ tâm tư, xin bạn cho lời khuyên hoặc nhờ tư vấn chuyện riêng.

Thiên Tài là dấu hiệu tốt và đáng mừng mà tuổi Thân mong chờ nhất thời gian này. Với nỗ lực trong thời gian qua, bạn đã có nguồn tài chính ổn định, thu nhập khá cao, chi tiêu ít ỏi.

Tinh thần lạc quan rất quan trọng, nó giúp gia tăng hệ miễn dịch và làm bạn khỏe mạnh hơn. Vì thế, dù đối mặt với tình trạng sức khỏe nào thì bạn cũng hãy đừng quên tìm niềm vui trong cuộc sống của mình mỗi ngày nhé.

